0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 110 0

МАУ возобновит полеты на болгарский курорт

МАУ возобновит полеты на болгарский курорт

Украинская авиакомпания МАУ возобновит полеты из Херсона в Бургас в летнем сезоне.

Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.

График. Полеты будут выполняться с 16 июня по 15 сентября дважды в неделю:

  • из Херсона в Бургас – каждый вторник и пятницу в 22:20;
  • из Бургаса в Херсон – каждую среду и субботу в 00:40.

Стоимость билетов в одну сторону:

  • в эконом-классе – 1764 грн;
  • в бизнес-классе – 5479 грн.

Справка Finance.ua:

  • Ранее в МАУ сообщили о планах закрыть рейс в Бангкок по завершении туристического сезона из-за его убыточности.
  • МАУ подняла плату за выбор места в процессе бронирования или изменение места во время онлайн-регистрации.

Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отобрали несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет свою жизнь без дорог.

Лучшие кредитные карты для путешественников

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.