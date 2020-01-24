МАУ возобновит полеты на болгарский курорт

Украинская авиакомпания МАУ возобновит полеты из Херсона в Бургас в летнем сезоне.

Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.

График. Полеты будут выполняться с 16 июня по 15 сентября дважды в неделю:

из Херсона в Бургас – каждый вторник и пятницу в 22:20;

из Бургаса в Херсон – каждую среду и субботу в 00:40.

Стоимость билетов в одну сторону:

в эконом-классе – 1764 грн;

в бизнес-классе – 5479 грн.

Справка Finance.ua:

Ранее в МАУ сообщили о планах закрыть рейс в Бангкок по завершении туристического сезона из-за его убыточности.

МАУ подняла плату за выбор места в процессе бронирования или изменение места во время онлайн-регистрации.

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