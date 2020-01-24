МАУ возобновит полеты на болгарский курорт

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Украинская авиакомпания МАУ возобновит полеты из Херсона в Бургас в летнем сезоне.
Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.
График. Полеты будут выполняться с 16 июня по 15 сентября дважды в неделю:
Стоимость билетов в одну сторону:
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