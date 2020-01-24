Иностранцы увеличили вложения в гособлигации Украины

За минувшую неделю (20-24 января) нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 2,42 млрд грн до 123,87 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Таким образом, с начала 2020 года нерезиденты увеличили свои вложения в гособлигации Украины на 6,15 млрд грн – с 117,72 млрд грн на конец 2019 года.

Напомним, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 21 января 2020 года привлекло в государственный бюджет 6,314 млрд грн.