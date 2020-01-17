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Кабмин снизил стоимость лицензий для мобильных операторов

Кабмин снизил стоимость лицензий для мобильных операторов

Кабинет Министров на сегодняшнем заседании принял решение, которое снизит стоимость лицензий на пользование радиочастотным ресурсом для мобильных операторов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

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Как отметили в пресс-службе, согласно решению, операторы мобильной связи получат лицензии в диапазоне 900 МГц без тендера, то есть восстановят свои уже существующие лицензии.

“Использование именно этих частот позволяет покрывать большую территорию одной базовой станцией в сравнении с более высокими диапазонами. Новые лицензии технологически нейтральны. Это означает, что операторы смогут развивать не только свои сети 4G, но и внедрять более современные технологии”, – сообщили в министерстве.

По данным пресс-службы, решением правительства уменьшена стоимость лицензий на пользование радиочастотным ресурсом. Это сделано за счет изменения механизма оплаты – ежегодное увеличение шага платежей для каждого следующего года после 5 лет действия лицензии снижено с 10% установленной стоимости до 5%. Таким образом в течение всего срока действия лицензий (а это от одного года до 13, в зависимости от того, какой срок действия лицензии выберет для себя каждый оператор) операторы сэкономят более 300 млн грн.

“Важно, что при получении новых лицензий операторы полностью оплатят их в этом году. А это – около 900 млн грн поступлений в бюджет страны”, – говорится в сообщении.

По материалам hromadske.tv
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