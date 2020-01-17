Кабмин снизил стоимость лицензий для мобильных операторов

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Кабинет Министров на сегодняшнем заседании принял решение, которое снизит стоимость лицензий на пользование радиочастотным ресурсом для мобильных операторов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
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Как отметили в пресс-службе, согласно решению, операторы мобильной связи получат лицензии в диапазоне 900 МГц без тендера, то есть восстановят свои уже существующие лицензии.
“Использование именно этих частот позволяет покрывать большую территорию одной базовой станцией в сравнении с более высокими диапазонами. Новые лицензии технологически нейтральны. Это означает, что операторы смогут развивать не только свои сети 4G, но и внедрять более современные технологии”, – сообщили в министерстве.
По данным пресс-службы, решением правительства уменьшена стоимость лицензий на пользование радиочастотным ресурсом. Это сделано за счет изменения механизма оплаты – ежегодное увеличение шага платежей для каждого следующего года после 5 лет действия лицензии снижено с 10% установленной стоимости до 5%. Таким образом в течение всего срока действия лицензий (а это от одного года до 13, в зависимости от того, какой срок действия лицензии выберет для себя каждый оператор) операторы сэкономят более 300 млн грн.
“Важно, что при получении новых лицензий операторы полностью оплатят их в этом году. А это – около 900 млн грн поступлений в бюджет страны”, – говорится в сообщении.
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