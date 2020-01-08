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АМКУ разрешил мобильным операторам перераспределение частот

АМКУ разрешил мобильным операторам перераспределение частот

Антимонопольный комитет предоставил разрешение украинским мобильным операторам на перераспределение частоты в диапазоне 900 МГц для развития сетей 4G, сообщает Министерство цифровой трансформации Украины на своей странице в Facebook.

«Антимонопольный комитет Украины разрешил украинским операторам мобильной связи распределить между собой частоты в диапазоне 900 МГц для развития сетей 4G. Решение Антимонопольного комитета означает, что операторы теперь могут подать заявки на получение новых лицензий», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что благодаря этому решению уже летом этого года операторы смогут начать расширять сети 4G и предоставить возможность пользоваться высокоскоростным интернетом большинству украинцев.

Как уточнили в АМКУ, комитет предоставил разрешение на согласованные действия между ЧАО «Киевстар», ЧАО «ПФ Украина», ООО «Лайфселл» и ООО «Интертелеком» в виде перераспределения радиочастотного ресурса Украины в диапазонах радиочастот 800-900 МГц. Отмечается, что перераспределяться будет уже лицензированный радиочастотный ресурс в этих диапазонах.

Как сообщалось, в декабре 2019 года Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания согласовал проект плана мероприятий по высвобождению полос радиочастот в диапазонах 790 — 862 МГц и 694 — 790 МГц от телевещания для внедрения технологии мобильной связи 4G (LTE).

По материалам Hubs
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