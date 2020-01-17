Дешевые кредиты вместо миграции: правительство одобрило старт программы

Кабмин одобрил старт программы доступных кредитов для малого бизнеса с 1 февраля 2020 года. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 24 января.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем telegram-канале.

«Правительство одобрило постановление для старта программы «Доступные кредиты 5-7-9%» с 1 февраля. Программа государственной поддержки малого и среднего бизнеса позволит участникам получить до 1,5 млн грн доступного кредита под 5, 7 или 9% для создания или расширения собственного бизнеса», – написал Гончарук.

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Также Кабинет министров на заседании определил механизм использования бюджетных средств в рамках деятельности Фонда развития предпринимательства.

Справка Finance.ua:

Что предусматривает программа:

выдачу кредитов размером до 1,5 млн грн сроком на пять лет под 5% годовых, если предполагается выручка в 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места;

под 7% годовых для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%;

под 9% годовых для бизнеса с выручкой до 50 млн грн;

сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

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