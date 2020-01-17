Дешевые кредиты вместо миграции: правительство одобрило старт программы

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кабмин одобрил старт программы доступных кредитов для малого бизнеса с 1 февраля 2020 года. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 24 января.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем telegram-канале.
«Правительство одобрило постановление для старта программы «Доступные кредиты 5-7-9%» с 1 февраля. Программа государственной поддержки малого и среднего бизнеса позволит участникам получить до 1,5 млн грн доступного кредита под 5, 7 или 9% для создания или расширения собственного бизнеса», – написал Гончарук.
Читайте также: Для Фонда поддержки предпринимательства в 2020 году выделили 2 млрд грн
Также Кабинет министров на заседании определил механизм использования бюджетных средств в рамках деятельности Фонда развития предпринимательства.
Что предусматривает программа:
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Доходы физлиц хотят облагать налогами по прогрессивной шкале4 ч. назад - 7606 41
Дубилет назвал главные причины сокращения населения в УкраинеВчера, 20:23 - 2147 12
Как покупать через интернет с Китая просто?6 ч. назад - 1014 9
Украину наводнили поддельные 200 грн: как выявить фальшивкуВчера, 14:01 - 4810 5
Укрепление гривны негативно влияет на металлургическую отрасль - "Укрметаллургпром"Вчера, 21:37 - 389 3
Ryanair устроил распродажу миллиона билетовВчера, 16:16 - 13700
Доходы физлиц хотят облагать налогами по прогрессивной шкале4 ч. назад - 7606 41
Что изменилось в порядке учета плательщиков ЕСВВчера, 20:04 - 7539
Приватбанк снизил ставки на покупку авто в рассрочкуВчера, 18:20 - 5016
Межбанк: напуганные покупатели попались "на крючок" спекулянтовВчера, 18:15 - 3447 1
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)31 мин. назад - 16
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)Вчера, 16:10 - 308
Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)Позавчера, 17:10 - 499
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 3148
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 1717