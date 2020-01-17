Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на 2020 год

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Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2020 год.
Соответствующее решение правительство приняло в ходе своего заседания 24 января, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
По словам Гончарука, бюджет Пенсионного фонда в 2020 году составит 172,57 миллиарда гривен.
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«Обращаю внимание, что бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год является сбалансированным», – отметил глава правительства.
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