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Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на 2020 год

Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на 2020 год

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2020 год.

Соответствующее решение правительство приняло в ходе своего заседания 24 января, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По словам Гончарука, бюджет Пенсионного фонда в 2020 году составит 172,57 миллиарда гривен.

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«Обращаю внимание, что бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год является сбалансированным», – отметил глава правительства.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на январь в Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров, а средняя пенсия составляла 3082,98 грн.
  • В Украине средний размер пенсии по состоянию на 1 января 2020 года составляет 3082,98 грн.
  • В 2020 году в Украине дважды увеличится размер минимальной пенсии, также состоится индексация: с 1 июня 2020 г. минимальная пенсия вырастет на 74 грн (4,5%) и составит 1712 гривен. Последующее увеличение состоится 1 декабря, когда пенсия увеличится еще на 57 грн (3,3%).
По материалам Finance.UA
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