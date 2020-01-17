Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на 2020 год

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2020 год.

Соответствующее решение правительство приняло в ходе своего заседания 24 января, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По словам Гончарука, бюджет Пенсионного фонда в 2020 году составит 172,57 миллиарда гривен.

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«Обращаю внимание, что бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год является сбалансированным», – отметил глава правительства.

Справка Finance.ua:

По состоянию на январь в Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров, а средняя пенсия составляла 3082,98 грн.

В Украине средний размер пенсии по состоянию на 1 января 2020 года составляет 3082,98 грн.