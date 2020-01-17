В Украине растет спрос на электрокары

В 2019 году в Украине было зарегистрировано 7700 электромобилей. Это на 39% больше, чем в 2018 году.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации работодателей автомобильной отрасли.

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В четвертом квартале 2019 года регистраций было на 5% меньше, чем в предыдущем квартале.

Лидеры продаж электрокаров:

На первом месте остается Nissan, который охватывает 43% рынка.

На втором месте Tesla, которая занимает 15% рынка — это почти вдвое больше, чем в 2018 году.

Третье место – Renault с долей рынка 10%.

Четвертое – Volkswagen 5%.

Пятое место – BMW 4%.

Ранее Finance.ua писал, что электрокары обозначат “зелеными” номерами. С 1 января 2020 года вступят в силу изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно создания доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей.

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