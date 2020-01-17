В Украине растет спрос на электрокары

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В 2019 году в Украине было зарегистрировано 7700 электромобилей. Это на 39% больше, чем в 2018 году.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации работодателей автомобильной отрасли.
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В четвертом квартале 2019 года регистраций было на 5% меньше, чем в предыдущем квартале.
Лидеры продаж электрокаров:
Ранее Finance.ua писал, что электрокары обозначат “зелеными” номерами. С 1 января 2020 года вступят в силу изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно создания доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей.
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