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Электрокары с 1 января обозначат "зелеными" номерами

Электрокары с 1 января обозначат "зелеными" номерами

С 1 января 2020 года вступят в силу изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно создания доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей.

Соответствующий закон Рада приняла 11 июля 2019 года, а вступает в силу он с 1 января 2020 года.

“Закон призван обеспечить защиту прав водителей транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями (одним или несколькими), на доступ к зарядным станциям для электромобилей; усовершенствовать и приблизить к европейским стандартам отношения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; а также увеличить загруженность работы действующих зарядных станций для электромобилей и предоставить больше возможностей для дальнейшего развития инфраструктуры сети зарядных станций для электромобилей”, – говорится в пояснительной записке к закону.

Что изменится:

  • места для парковки электромобилей оборудуют специальными знаками;
  • если на таком припаркуют топливный или бензиновый автомобиль, то для нарушителя предусмотрен штраф 20-30 необлагаемых минимумов или 340-510 грн;
  • для электрокаров будут применяться другие технические условия относительно номерных знаков. Для идентификации ТС без двигателя внутреннего сгорания его оборудуют номерами с зеленым шрифтом.

В пояснительной записке отмечается, что Украина сегодня является одним из лидеров по темпам роста продаж электромобилей. По состоянию на 1 июня 2019 года в Украине зарегистрировано более 25-ти тысяч электромобилей и гибридов, что на 56% больше, чем год назад. Впрочем, в последнее время темпы роста ускоряются. Так, в течение мая текущего года было зарегистрировано на 97% таких автомобилей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Проблемы, тормозящие развитие электромобильности в Украине:

  • неурегулированный вопрос оборудования парковочных мест и зарядки электромобилей;
  • отсутствие соответствующих дорожных знаков;

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  • не урегулирован вопрос идентификации транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями.

Таким образом принятие законопроекта позволит гармонизировать украинское законодательство в сфере маркировки транспортных средств с электрическим двигателем до лучших европейских и мировых образцов.

По материалам Finance.UA
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