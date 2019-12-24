Электрокары с 1 января обозначат "зелеными" номерами

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
С 1 января 2020 года вступят в силу изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно создания доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей.
Соответствующий закон Рада приняла 11 июля 2019 года, а вступает в силу он с 1 января 2020 года.
“Закон призван обеспечить защиту прав водителей транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями (одним или несколькими), на доступ к зарядным станциям для электромобилей; усовершенствовать и приблизить к европейским стандартам отношения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; а также увеличить загруженность работы действующих зарядных станций для электромобилей и предоставить больше возможностей для дальнейшего развития инфраструктуры сети зарядных станций для электромобилей”, – говорится в пояснительной записке к закону.
Что изменится:
В пояснительной записке отмечается, что Украина сегодня является одним из лидеров по темпам роста продаж электромобилей. По состоянию на 1 июня 2019 года в Украине зарегистрировано более 25-ти тысяч электромобилей и гибридов, что на 56% больше, чем год назад. Впрочем, в последнее время темпы роста ускоряются. Так, в течение мая текущего года было зарегистрировано на 97% таких автомобилей больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Проблемы, тормозящие развитие электромобильности в Украине:
Читайте также: Министерства будут стимулировать покупать электромобили вместо традиционных авто
Таким образом принятие законопроекта позволит гармонизировать украинское законодательство в сфере маркировки транспортных средств с электрическим двигателем до лучших европейских и мировых образцов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В правительстве ожидают, что гривна и в дальнейшем будет постепенно усиливаться7 ч. назад - 2108 6
Украина взыскала первый штраф за нарушение авиапространства в КрымуВчера, 20:45 - 1406 5
Гривневые депозиты выгоднее валютных — Нацбанк10 ч. назад - 1727 4
Пограничникам повысят денежное обеспечение на 15%Около часа назад - 101 2
Кабмин перевел "зеленую" энергию на электронные аукционы9 ч. назад - 511 2
Suzuki показал стильный кроссовер за 12 000 долларовВчера, 22:00 - 5221
Курс наличного доллара6 ч. назад - 3769
Деньги каждому : в "Слуге народа" рассказали, как хотят платить за землюВчера, 21:01 - 3375
В правительстве ожидают, что гривна и в дальнейшем будет постепенно усиливаться7 ч. назад - 2108 6
Треть всех денежных переводов в Украину приходит из одной страны8 ч. назад - 2071
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 2645 6
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 2102 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 1791
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1722 1
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 4947 3