Сколько парковочных мест доступно в Киеве - данные КГГА

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Киеве есть много мест, где парковка не запрещена Правилами дорожного движения, работает более 1000 муниципальных площадок для парковки. Столичные водители имеют возможность припарковать авто без нарушений и риска наложения штрафа или эвакуации авто.
Об этом сообщил советник Киевского городского головы Максим Бахматов.
«Столичные водители обеспечены возможностями для того, чтобы парковаться, соблюдая правила и не создавая проблем другим участникам движения», – сообщил Максим Бахматов.
По его словам, в Киеве действуют:
Читайте также: Стоимость парковки в городах Украины
Для комфорта водителей существует интерактивная карта с парковочным пространством столицы: kyivcity.gov.ua/ua/map
«Действительно, возможностей для водителей достаточно. Город их создал. Поэтому не может быть оправданий для нарушителей, которые не только мешают трафику, но и создают угрозу безопасности движения. Контроль за соблюдением правил парковки и уплатой парковочных услуг мы будем усиливать. За прошедшую неделю со столичных улиц эвакуировали 615 автомобилей, инспекторы по парковке вынесли более 700 постановлений», – отметил Максим Бахматов.
Часто за рулем? Экономьте свое время и деньги – выбирайте и заказывайте специальную карту для водителей прямо на Finance.ua.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине требуют отменить новые монетыВчера, 12:40 - 11227 15
УЗ отдадут в управление немецкой Deutsche Bahn на 10 лет - ГончарукВчера, 09:45 - 2521 15
Дубилет назвал главные причины сокращения населения в УкраинеВчера, 20:23 - 1423 7
Украину наводнили поддельные 200 грн: как выявить фальшивкуВчера, 14:01 - 3906 5
В Украине пенсии получают 27% населения Украины при 25% наемных работниковВчера, 12:00 - 1498 4
Ryanair устроил распродажу миллиона билетовВчера, 16:16 - 12020
В Украине требуют отменить новые монетыВчера, 12:40 - 11227 15
Межбанк: большой спрос будет "давить" на курсВчера, 11:25 - 6732 1
Что изменилось в порядке учета плательщиков ЕСВВчера, 20:04 - 5782
Украину наводнили поддельные 200 грн: как выявить фальшивкуВчера, 14:01 - 3906 5
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)Вчера, 16:10 - 204
Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)Позавчера, 17:10 - 453
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 3068
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 1689
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)15.01.2020, 15:21 - 1508 1