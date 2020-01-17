Сколько парковочных мест доступно в Киеве - данные КГГА

В Киеве есть много мест, где парковка не запрещена Правилами дорожного движения, работает более 1000 муниципальных площадок для парковки. Столичные водители имеют возможность припарковать авто без нарушений и риска наложения штрафа или эвакуации авто.

Об этом сообщил советник Киевского городского головы Максим Бахматов.

«Столичные водители обеспечены возможностями для того, чтобы парковаться, соблюдая правила и не создавая проблем другим участникам движения», – сообщил Максим Бахматов.

По его словам, в Киеве действуют:

более 1000 парковочных площадок на почти 50 тыс. паркомест, закрепленных за КП «Киевтранспарксервис»;

59 коммерческих паркингов на более 14,5 тысячи паркомест;

48 бесплатных площадок возле торговых центров и магазинов, вмещающих более 24 тыс. автомобилей;

Читайте также: Стоимость парковки в городах Украины

примерно 300 тыс. мест, где парковка не запрещена Правилами дорожного движения», – сообщил Максим Бахматов.

Для комфорта водителей существует интерактивная карта с парковочным пространством столицы: kyivcity.gov.ua/ua/map

«Действительно, возможностей для водителей достаточно. Город их создал. Поэтому не может быть оправданий для нарушителей, которые не только мешают трафику, но и создают угрозу безопасности движения. Контроль за соблюдением правил парковки и уплатой парковочных услуг мы будем усиливать. За прошедшую неделю со столичных улиц эвакуировали 615 автомобилей, инспекторы по парковке вынесли более 700 постановлений», – отметил Максим Бахматов.

Справка Finance.ua:

В приложении Kyiv Smart City кроме приобретения парковочных талонов теперь доступна функция почасовой оплаты.

В Киеве установят первую в столице роторную (автоматическую) парковку за 3,6 млн гривен.

Тариф за парковку в центре Киева планируют увеличить в центральной части города существенно – как минимум до 50 гривен в час.

Часто за рулем? Экономьте свое время и деньги – выбирайте и заказывайте специальную карту для водителей прямо на Finance.ua.