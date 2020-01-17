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Сколько парковочных мест доступно в Киеве - данные КГГА

Сколько парковочных мест доступно в Киеве - данные КГГА

В Киеве есть много мест, где парковка не запрещена Правилами дорожного движения, работает более 1000 муниципальных площадок для парковки. Столичные водители имеют возможность припарковать авто без нарушений и риска наложения штрафа или эвакуации авто.

Об этом сообщил советник Киевского городского головы Максим Бахматов.

«Столичные водители обеспечены возможностями для того, чтобы парковаться, соблюдая правила и не создавая проблем другим участникам движения», – сообщил Максим Бахматов.

По его словам, в Киеве действуют:

  • более 1000 парковочных площадок на почти 50 тыс. паркомест, закрепленных за КП «Киевтранспарксервис»;
  • 59 коммерческих паркингов на более 14,5 тысячи паркомест;
  • 48 бесплатных площадок возле торговых центров и магазинов, вмещающих более 24 тыс. автомобилей;

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  • примерно 300 тыс. мест, где парковка не запрещена Правилами дорожного движения», – сообщил Максим Бахматов.

Для комфорта водителей существует интерактивная карта с парковочным пространством столицы: kyivcity.gov.ua/ua/map

«Действительно, возможностей для водителей достаточно. Город их создал. Поэтому не может быть оправданий для нарушителей, которые не только мешают трафику, но и создают угрозу безопасности движения. Контроль за соблюдением правил парковки и уплатой парковочных услуг мы будем усиливать. За прошедшую неделю со столичных улиц эвакуировали 615 автомобилей, инспекторы по парковке вынесли более 700 постановлений», – отметил Максим Бахматов.

Справка Finance.ua:

  • В приложении Kyiv Smart City кроме приобретения парковочных талонов теперь доступна функция почасовой оплаты.
  • В Киеве установят первую в столице роторную (автоматическую) парковку за 3,6 млн гривен.
  • Тариф за парковку в центре Киева планируют увеличить в центральной части города существенно – как минимум до 50 гривен в час.

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По материалам Finance.UA
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