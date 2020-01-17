Что изменится при регистрации налоговых накладных

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Кабмин обнародовал Постановление № 1165 об утверждении порядков приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в реестре налоговых накладных.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.
С 1 февраля 2020 года будет действовать новый Порядок приостановления регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки.
Порядок определяет:
Также постановлением утвержден Порядок рассмотрения жалобы в отношении решения об отказе в регистрации налоговой накладной/расчета корректировки.
Это предоставляет налогоплательщикам возможность административного обжалования всех решений об отказе в регистрации налоговой накладной, что будет способствовать ускорению урегулирования досудебных споров.
Порядком, в частности, определены формы Жалобы в отношении решения об отказе в регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в ЕРНН (приложение 1), Заявления об отзыве жалобы в отношении решения об отказе в регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных (приложение 2) и Решения по результатам рассмотрения жалобы на решение об отказе в регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных (приложение 3).
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