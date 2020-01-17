Что изменится при регистрации налоговых накладных

Кабмин обнародовал Постановление № 1165 об утверждении порядков приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в реестре налоговых накладных.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

С 1 февраля 2020 года будет действовать новый Порядок приостановления регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки.

Порядок определяет:

Критерии рисковости плательщика налога на добавленную стоимость;

Перечень показателей, по которым определяется положительная налоговая история плательщика налога на добавленную стоимость (приложение 2);

Критерии риска совершения операций;

форма Решения о соответствии/несоответствии плательщика налога на добавленную стоимость критериям рисковости налогоплательщика (приложение 4);

Таблица данных плательщика налога на добавленную стоимость;

форма Решения об учете/неучете таблицы данных плательщика налога на добавленную стоимость;

форма Решения о неучете таблицы данных плательщика налога на добавленную стоимость.

Также постановлением утвержден Порядок рассмотрения жалобы в отношении решения об отказе в регистрации налоговой накладной/расчета корректировки.

Это предоставляет налогоплательщикам возможность административного обжалования всех решений об отказе в регистрации налоговой накладной, что будет способствовать ускорению урегулирования досудебных споров.

Порядком, в частности, определены формы Жалобы в отношении решения об отказе в регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в ЕРНН (приложение 1), Заявления об отзыве жалобы в отношении решения об отказе в регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных (приложение 2) и Решения по результатам рассмотрения жалобы на решение об отказе в регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных (приложение 3).