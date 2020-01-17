Приватбанк снизил ставки на покупку авто в рассрочку

Приватбанк снизил ставки на приобретение автомобилей в рассрочку.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

На сколько снизилась ставка:

процентная ставка на акционные автомобили составляет 0,01% годовых. Разовая комиссия – 1,5%, а минимальный аванс – от 10%;

процентная ставка на новые автомобили снижена до 11% годовых. Разовая комиссия составляет 1,5%, минимальный аванс – от 10%;

процентная ставка на автомобили с пробегом снижена до 12,6% годовых. Минимальный аванс – от 10%, разовая комиссия отсутствует.

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