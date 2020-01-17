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Приватбанк снизил ставки на покупку авто в рассрочку

Приватбанк снизил ставки на покупку авто в рассрочку

Приватбанк снизил ставки на приобретение автомобилей в рассрочку.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

На сколько снизилась ставка:

  • процентная ставка на акционные автомобили составляет 0,01% годовых. Разовая комиссия – 1,5%, а минимальный аванс – от 10%;
  • процентная ставка на новые автомобили снижена до 11% годовых. Разовая комиссия составляет 1,5%, минимальный аванс – от 10%;
  • процентная ставка на автомобили с пробегом снижена до 12,6% годовых. Минимальный аванс – от 10%, разовая комиссия отсутствует.

Справка Finance.ua:

  • 16 января Верховная Рада приняла законопроект, по которому те, кто продает за год более 2 авто, должны будут заплатить с продажи 18% от оценочной стоимости транспортного средства.
  • В Электронном кабинете водителя появилась новая услуга «Управление надлежащим пользователем»

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По материалам Finance.UA
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