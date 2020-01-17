Приватбанк снизил ставки на покупку авто в рассрочку

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Приватбанк снизил ставки на приобретение автомобилей в рассрочку.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
На сколько снизилась ставка:
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