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Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)

Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)

Инженеры Jaguar Land Rover работают над созданием автокресел, форма которых будет непрерывно изменяться под людьми, которые в них сидят. В компании верят, что это позволит сделать длительные поездки менее вредными.

По замыслу разработчиков, в кресло будет интегрировано несколько электрических приводов, которые будут ритмично изменять поверхность сиденья, имитируя тазовые колебания во время ходьбы. Функцию можно будет настраивать индивидуально для каждого кресла.

Британские специалисты убеждены: такое подражание естественным движениям не только позволит водителю и пассажирам легче переносить длительные путешествия, но и уменьшит вредное влияние сидячего образа жизни, который может приводить к ослабеванию мышц.

Исследование, в ходе которого создаются инновационные автокресла, является частью большой инициативы Jaguar Land Rover по улучшению здоровья клиентов с помощью технологических инноваций. Например, один из предыдущих проектов программы заключался в создании интеллектуальной системы, которая бы адаптировала настройки автомобиля под нужды водителя, основываясь на оценке его самочувствия и состояния здоровья. Другое исследование предусматривало интеграцию ультрафиолетового освещения в климатическую систему автомобиля для предотвращения распространения вредных бактерий и вирусов.

По материалам Технот
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