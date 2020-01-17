Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)

Инженеры Jaguar Land Rover работают над созданием автокресел, форма которых будет непрерывно изменяться под людьми, которые в них сидят. В компании верят, что это позволит сделать длительные поездки менее вредными.

По замыслу разработчиков, в кресло будет интегрировано несколько электрических приводов, которые будут ритмично изменять поверхность сиденья, имитируя тазовые колебания во время ходьбы. Функцию можно будет настраивать индивидуально для каждого кресла.

Британские специалисты убеждены: такое подражание естественным движениям не только позволит водителю и пассажирам легче переносить длительные путешествия, но и уменьшит вредное влияние сидячего образа жизни, который может приводить к ослабеванию мышц.

Исследование, в ходе которого создаются инновационные автокресла, является частью большой инициативы Jaguar Land Rover по улучшению здоровья клиентов с помощью технологических инноваций. Например, один из предыдущих проектов программы заключался в создании интеллектуальной системы, которая бы адаптировала настройки автомобиля под нужды водителя, основываясь на оценке его самочувствия и состояния здоровья. Другое исследование предусматривало интеграцию ультрафиолетового освещения в климатическую систему автомобиля для предотвращения распространения вредных бактерий и вирусов.