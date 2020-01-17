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В приложении "Дия" появятся е-пенсии

В приложении "Дия" появятся е-пенсии

Минцифры анонсировало новую функцию в мобильном приложении «Дия» – е-пенсии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации в FACEBOOK.

“Услуга “Е-пенсия” появится в “Дии” в этом году и станет полностью автоматизированной и максимально удобной”, – говорится в сообщении.

Что планируют:

  • изменить положения Пенсионного фонда, содержащие требования относительно личной подачи информации;

  • сократить количество документов, чтобы будущие пенсионеры не тратили время на их поиски, сканирование или копирование;
  • обеспечить взаимодействие госреестров, чтобы информация о трудовом стаже, инвалидности и других важных данных подтягивалась автоматически.

Как можно будет получить услугу в новом формате:

  • зайти на портал “Дия” или в мобильное приложение и заполнить заявление онлайн;
  • приложение само пришлет уведомление о назначении пенсии;

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  • останется только забрать пенсионное удостоверение в сервисном центре.

“Сейчас работаем над тем, чтобы граждане не сканировали электронную заявку, а просто заполняли ее – информация должна подтянуться из реестров”, – отметили в Минцифры.

Справка Finance.ua:

  • 16 декабря 2019 года приложение “государства в смартфоне” запустилось в тестовом режиме. Первые услуги, доступные в приложении – электронные водительские права и технический паспорт.
  • В Минцифры обещают в начале 2020 года добавить в мобильное приложение “Дия” электронные студенческие билеты.
  • В конце февраля 2020 года в Украине станет возможным получение электронного паспорта.
  • Украинским водителям анонсировали автогражданку в одном приложении с водительским удостоверением и техпаспортом.
По материалам Finance.UA
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