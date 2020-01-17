В приложении "Дия" появятся е-пенсии

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Минцифры анонсировало новую функцию в мобильном приложении «Дия» – е-пенсии.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации в FACEBOOK.
“Услуга “Е-пенсия” появится в “Дии” в этом году и станет полностью автоматизированной и максимально удобной”, – говорится в сообщении.
Что планируют:
Как можно будет получить услугу в новом формате:
“Сейчас работаем над тем, чтобы граждане не сканировали электронную заявку, а просто заполняли ее – информация должна подтянуться из реестров”, – отметили в Минцифры.
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