В приложении "Дия" появятся е-пенсии

Минцифры анонсировало новую функцию в мобильном приложении «Дия» – е-пенсии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации в FACEBOOK.

“Услуга “Е-пенсия” появится в “Дии” в этом году и станет полностью автоматизированной и максимально удобной”, – говорится в сообщении.

Что планируют:

изменить положения Пенсионного фонда, содержащие требования относительно личной подачи информации;

сократить количество документов, чтобы будущие пенсионеры не тратили время на их поиски, сканирование или копирование;

обеспечить взаимодействие госреестров, чтобы информация о трудовом стаже, инвалидности и других важных данных подтягивалась автоматически.

Как можно будет получить услугу в новом формате:

зайти на портал “Дия” или в мобильное приложение и заполнить заявление онлайн;

приложение само пришлет уведомление о назначении пенсии;

останется только забрать пенсионное удостоверение в сервисном центре.

“Сейчас работаем над тем, чтобы граждане не сканировали электронную заявку, а просто заполняли ее – информация должна подтянуться из реестров”, – отметили в Минцифры.

Справка Finance.ua:

16 декабря 2019 года приложение “государства в смартфоне” запустилось в тестовом режиме. Первые услуги, доступные в приложении – электронные водительские права и технический паспорт.

В Минцифры обещают в начале 2020 года добавить в мобильное приложение “Дия” электронные студенческие билеты.

В конце февраля 2020 года в Украине станет возможным получение электронного паспорта.