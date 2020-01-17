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Как заявили в Минсоцполитики, в Украине пенсии получают 27% населения Украины при 25% наемных работников.
Об этом сказала заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко.
В Министерстве отмечают, что солидарная пенсионная система функционирует в сложных демографических условиях.
Пенсии получают 27% населения Украины при 25% наемных работников, за которых уплачиваются взносы на постоянной основе.
“Расходы пенсионного обеспечения составили в 2019 году 11% ВВП. В 2020 году предполагается, что это составит 9,8% ВВП”, – сказала она.
Finance.ua ранее писал, что опрос Research & Branding Group показал, что полностью удовлетворить потребности украинского пенсионера может пенсия размером в 11 041 грн. А по мнению министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова, средняя заработная плата в Украине должна составлять 30-40 тысяч гривен, а средняя пенсия должна быть на уровне 20 тысяч гривен.
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