Как заявили в Минсоцполитики, в Украине пенсии получают 27% населения Украины при 25% наемных работников.

Об этом сказала заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко.

В Министерстве отмечают, что солидарная пенсионная система функционирует в сложных демографических условиях.

Пенсии получают 27% населения Украины при 25% наемных работников, за которых уплачиваются взносы на постоянной основе.

“Расходы пенсионного обеспечения составили в 2019 году 11% ВВП. В 2020 году предполагается, что это составит 9,8% ВВП”, – сказала она.

Finance.ua ранее писал, что опрос Research & Branding Group показал, что полностью удовлетворить потребности украинского пенсионера может пенсия размером в 11 041 грн. А по мнению министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова, средняя заработная плата в Украине должна составлять 30-40 тысяч гривен, а средняя пенсия должна быть на уровне 20 тысяч гривен.

Справка Finance.ua:

По состоянию на январь в Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров, а средняя пенсия составляла 3082,98 грн.

В Украине средний размер пенсии по состоянию на 1 января 2020 года составляет 3082,98 грн.