Сервис ГНС даст ответы на вопросы налогоплательщиков

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Государственная налоговая служба напомнила об удобном информационном сервисе для налогоплательщиков “ОИР”.
С недавних пор плательщики также могут воспользоваться новой функцией – “Обратная связь”.
С помощью этой формы ОИР можно оперативно получить на электронные адреса от Контакт-центра ГНС ответы на вопросы, относящиеся к компетенции ГНС.
Как воспользоваться ОИР:
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