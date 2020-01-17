Сервис ГНС даст ответы на вопросы налогоплательщиков

Государственная налоговая служба напомнила об удобном информационном сервисе для налогоплательщиков “ОИР”.

Общедоступный информационно-справочный ресурс * (“ ОИР ”) – сервис, где плательщики самостоятельно могут получить и ознакомиться со следующей информацией:

ответы относительно налогообложения, единого взноса и другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на ГНС ;

нормативно-правовыми документами и последними изменениями в законодательстве;

ставками налогов и сборов, которые сейчас действуют, и налоговым календарем;

актуальными вопросами по получению электронных доверительных услуг и тому подобное.

С недавних пор плательщики также могут воспользоваться новой функцией – “Обратная связь”.

С помощью этой формы ОИР можно оперативно получить на электронные адреса от Контакт-центра ГНС ответы на вопросы, относящиеся к компетенции ГНС.

Как воспользоваться ОИР:

через официальный web-портал ГНС по адресу: zir.tax.gov.ua .

скачать мобильное приложение: App Store и Google Play .

Справка Finance.ua:

с 1 января 2020 года в Украине введены новые счета IBAN для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты.