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Сервис ГНС даст ответы на вопросы налогоплательщиков

Сервис ГНС даст ответы на вопросы налогоплательщиков

Государственная налоговая служба напомнила об удобном информационном сервисе для налогоплательщиков “ОИР”.

  • Общедоступный информационно-справочный ресурс * (“ОИР”) – сервис, где плательщики самостоятельно могут получить и ознакомиться со следующей информацией:
  • ответы относительно налогообложения, единого взноса и другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на ГНС;
  • нормативно-правовыми документами и последними изменениями в законодательстве;

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  • ставками налогов и сборов, которые сейчас действуют, и налоговым календарем;
  • актуальными вопросами по получению электронных доверительных услуг и тому подобное.

С недавних пор плательщики также могут воспользоваться новой функцией – “Обратная связь”.

С помощью этой формы ОИР можно оперативно получить на электронные адреса от Контакт-центра ГНС ответы на вопросы, относящиеся к компетенции ГНС.

Как воспользоваться ОИР:

  • через официальный web-портал ГНС по адресу: zir.tax.gov.ua.

Справка Finance.ua:

  • с 1 января 2020 года в Украине введены новые счета IBAN для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты.
  • В течение трех операционных дней 2020 года (3, 8 и 9 января) налогоплательщики осуществили 271,7 тыс. платежных транзакций на недействующие счета.
По материалам Finance.UA
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