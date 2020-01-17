Украина получила от РФ 4,3 млн евро компенсации за "грязную" нефть

АО “Укртранснафта” получила от российского ОАО “Транснефть” за резервирование украинских производственных мощностей более 4,3 млн евро за период вытеснения из украинской части нефтепровода “грязной” российской нефти.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

“На протяжении всего периода вытеснения некачественной российской нефти из украинского участка нефтепровода “Дружба” ОАО “Транснефть” резервировало производственные мощности Укртранснафты и заплатило обществу за предоставление этой услуги с мая 2019 года по январь 2020 года 4 336,2 тыс. евро компенсации”, – добавили в компании.

Напомним, в результате попадания хлороганических соединений в нефтепровод “Дружба” российскую нефть отказались принимать в Словакии и Венгрии, в которые транспортирует нефть “Укртранснафта”. В связи с этим компания вынужденно останавливала транзит с 25 апреля по 11 мая 2019 года и с 17 до 21 мая 2019 года.