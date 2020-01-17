0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 56 0

Украина получила от РФ 4,3 млн евро компенсации за "грязную" нефть

Украина получила от РФ 4,3 млн евро компенсации за "грязную" нефть

АО “Укртранснафта” получила от российского ОАО “Транснефть” за резервирование украинских производственных мощностей более 4,3 млн евро за период вытеснения из украинской части нефтепровода “грязной” российской нефти.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

“На протяжении всего периода вытеснения некачественной российской нефти из украинского участка нефтепровода “Дружба” ОАО “Транснефть” резервировало производственные мощности Укртранснафты и заплатило обществу за предоставление этой услуги с мая 2019 года по январь 2020 года 4 336,2 тыс. евро компенсации”, – добавили в компании.

Напомним, в результате попадания хлороганических соединений в нефтепровод “Дружба” российскую нефть отказались принимать в Словакии и Венгрии, в которые транспортирует нефть “Укртранснафта”. В связи с этим компания вынужденно останавливала транзит с 25 апреля по 11 мая 2019 года и с 17 до 21 мая 2019 года.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Энергетика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.