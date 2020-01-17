Украина получила от РФ 4,3 млн евро компенсации за "грязную" нефть

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АО “Укртранснафта” получила от российского ОАО “Транснефть” за резервирование украинских производственных мощностей более 4,3 млн евро за период вытеснения из украинской части нефтепровода “грязной” российской нефти.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
“На протяжении всего периода вытеснения некачественной российской нефти из украинского участка нефтепровода “Дружба” ОАО “Транснефть” резервировало производственные мощности Укртранснафты и заплатило обществу за предоставление этой услуги с мая 2019 года по январь 2020 года 4 336,2 тыс. евро компенсации”, – добавили в компании.
Напомним, в результате попадания хлороганических соединений в нефтепровод “Дружба” российскую нефть отказались принимать в Словакии и Венгрии, в которые транспортирует нефть “Укртранснафта”. В связи с этим компания вынужденно останавливала транзит с 25 апреля по 11 мая 2019 года и с 17 до 21 мая 2019 года.
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