В правительстве анонсировали строительство 100 школ и 100 садов в 2020 году

Кабинет министров Украины анонсировал начало строительства объектов социальной и образовательной сферы. В частности, с 1 марта планируют начать строить 100 новых школ, 100 детских садов и 100 новых стадионов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Уже с 1 марта стартует масштабная программа восстановления инфраструктуры. Мы построим 100 школ, 100 садов, 100 стадионов и 4 тыс. километров дорог. Это позволит создать тысячи рабочих мест по всей стране», — сообщил Гончарук во время совещания с руководителями областных госадминистраций.

Он также поручил им сформировать перечни школ, детских садов и стадионов, которые должны быть построенными, и подать эти списки в Минрегион до 14 февраля.

«Правительство направило 3,5 млрд грн ($140 млн) на достройку, капитальный ремонт школ, создание образовательных пространств и закупку оборудования. Это реальные шаги, чтобы у детей были лучшие условия для обучения», — добавил премьер.