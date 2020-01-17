Криптовалюта Libra потеряла еще одного крупного инвестора

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Британская телеком-компания Vodafone вышла из проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra.
Об этом пишет CoinDesk.
Vodafone планирует потратить средства, предназначавшиеся для развития Libra, на развитие собственной системы электронных платежей M-Pesa. На данный момент система работает только в шести африканских странах, и Vodafone планирует вывести свой проект на другие рынки.
«Мы с самого начала мы говорили, что цель Vodafone — внести реальный вклад в расширение финансовой доступности», — отметил представитель Vodafone.
Глава отдела связей с общественностью проекта Libra Данте Диспарт отметил, что несмотря на изменения в составе участников, структура управления проекта гарантирует устойчивость Libra.
По словам одного из источников CoinDesk, в 2020 году Libra ожидает привлечь новых участников. В списке ожидания находится около 1,5 тыс компаний.
Британский Vodafone стал восьмой компанией, которая вышла из проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra. Ранее проект покинули PayPal, Mastercard, Visa, eBay и несколько других компаний.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как может повлиять на депозиты снижение учетной ставки - мнение банкира7 ч. назад - 2061 5
Украина готовится выпустить новые евробонды сроком на 10 лет — Минфин2 ч. назад - 666 4
Укрзализныця предлагает путешествия на поезде в Чехию со скидкой 65%3 ч. назад - 1546 4
В "Киевметрострое" заявили об очередной попытке рейдерского захвата Микитасем6 ч. назад - 1118 4
Оржель рассказал, чем будет заниматься новосозданная госкомпания "Укрвугилля"10 ч. назад - 340 3
Что нужно сообщать, чтобы не забрали субсидиюВчера, 19:02 - 8065
Межбанк: покупатели опасаются потенциального роста гривны7 ч. назад - 5348 2
"Воля" меняет тарифы с 1 февраля7 ч. назад - 4056 2
В какой валюте хранят деньги украинцыВчера, 20:00 - 2968 2
Зарплаты украинских тестировщиков (инфографика)9 ч. назад - 2805
Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)Около часа назад - 38
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 2479
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 1422
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)15.01.2020, 15:21 - 1315 1
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полет13.01.2020, 12:41 - 2199