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Криптовалюта Libra потеряла еще одного крупного инвестора

Криптовалюта Libra потеряла еще одного крупного инвестора

Британская телеком-компания Vodafone вышла из проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra.

Об этом пишет CoinDesk.

Vodafone планирует потратить средства, предназначавшиеся для развития Libra, на развитие собственной системы электронных платежей M-Pesa. На данный момент система работает только в шести африканских странах, и Vodafone планирует вывести свой проект на другие рынки.

«Мы с самого начала мы говорили, что цель Vodafone — внести реальный вклад в расширение финансовой доступности», — отметил представитель Vodafone.

Глава отдела связей с общественностью проекта Libra Данте Диспарт отметил, что несмотря на изменения в составе участников, структура управления проекта гарантирует устойчивость Libra.

По словам одного из источников CoinDesk, в 2020 году Libra ожидает привлечь новых участников. В списке ожидания находится около 1,5 тыс компаний.

Британский Vodafone стал восьмой компанией, которая вышла из проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra. Ранее проект покинули PayPal, Mastercard, Visa, eBay и несколько других компаний.

По материалам НВ
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