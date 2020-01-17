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Когда полицейский может забрать авто на штрафплощадку

Когда полицейский может забрать авто на штрафплощадку

Часто работники полиции пугают водителя, что «заберут» автомобиль на штрафплощадку. В каких случаях полиция может действительно забрать авто, пишет “Дорожный адвокат» на своей странице на FACEBOOK.

“Если водителем совершено нарушение по определенным нормам КоАП, работник полиции имеет право временно задержать транспортное средство путем блокировки или доставки его для хранения на специальную площадку”, – говорится в сообщении.

Эвакуация автомобиля на штрафплощадку разрешается исключительно в таких случаях:

  • если размещение транспортного средства существенно препятствует дорожному движению или создает угрозу безопасности движения,
  • если транспортное средство находится на местах, предназначенных для остановки, стоянки, бесплатной парковки транспортных средств, управляемых водителями с инвалидностью.

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Поэтому, если размещение вашего автомобиля существенно не препятствует дорожному движению или не создает угрозу безопасности движения, такое транспортное средство не может быть доставлено для хранения.

Справка Finance.ua:

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По материалам Finance.UA
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