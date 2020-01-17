0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 18 0

Японцы запустят 5G на локациях Олимпийских игр

Японцы запустят 5G на локациях Олимпийских игр

Городское руководство столицы Японии, Токио, определило места проведения предстоящих Олимпийских и Паралимпийских игр в качестве приоритетных областей для внедрения стандарта связи следующего поколения. 5G-покрытие поможет обеспечить высокоскоростную связь в большом обьеме. Полномасштабные услуги начнут действовать в Японии этой весной.

Как принимающая сторона Олимпийских и Паралимпийских игр, столичное руководство Токио будет призывать крупных операторов мобильной связи устанавливать антенны 5G в местах проведения этих масштабных мероприятий. Чиновники сообщают, что планируют предоставлять услуги Wi-Fi в местах проведения соревнований и на так называемой “последней миле” между станциями и объектами, чтобы улучшить услуги связи 5G.

Городская глава Токио Юрико Койке заявила в интервью, которое она дала в конце прошлого года, что во время Токийской Олимпиады 1964 года были построены сверхскоростные пассажирские экспрессы Синкансэн и Столичная скоростная автомагистраль. Это привело к высокому экономическому росту. На Играх 2020 года, сказала Юрико Койке, она хочет продвигать услуги 5G во многих местах в Токио, чтобы оставить “путь радиоволн” как наследие развитого города.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.