Японцы запустят 5G на локациях Олимпийских игр

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Городское руководство столицы Японии, Токио, определило места проведения предстоящих Олимпийских и Паралимпийских игр в качестве приоритетных областей для внедрения стандарта связи следующего поколения. 5G-покрытие поможет обеспечить высокоскоростную связь в большом обьеме. Полномасштабные услуги начнут действовать в Японии этой весной.
Как принимающая сторона Олимпийских и Паралимпийских игр, столичное руководство Токио будет призывать крупных операторов мобильной связи устанавливать антенны 5G в местах проведения этих масштабных мероприятий. Чиновники сообщают, что планируют предоставлять услуги Wi-Fi в местах проведения соревнований и на так называемой “последней миле” между станциями и объектами, чтобы улучшить услуги связи 5G.
Городская глава Токио Юрико Койке заявила в интервью, которое она дала в конце прошлого года, что во время Токийской Олимпиады 1964 года были построены сверхскоростные пассажирские экспрессы Синкансэн и Столичная скоростная автомагистраль. Это привело к высокому экономическому росту. На Играх 2020 года, сказала Юрико Койке, она хочет продвигать услуги 5G во многих местах в Токио, чтобы оставить “путь радиоволн” как наследие развитого города.
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