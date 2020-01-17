Иностранцы смогут добывать газ и нефть в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский хочет выдавать лицензию иностранцам, чтобы они могли на законных основаниях добывать в нашей стране газ и нефть.

Об этом сообщает Newsweek.

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Стоит отметить, что лицензии на добычу газа и нефти – это не единственное, что хочет внедрить президент.

По его совам, это же касается и лицензий в сфере недвижимости. Их хотят выдавать иностранным инвесторам.

“Это момент для инвестиций, так как низкие цены на рынках и в приватизированных секторах, и мы будем выдавать лицензии на работу во многих секторах. Мы видим больше перспектив для инвестиций в наш добыча нефти и газа, а также в недвижимость“, – заявил Зеленский.