Иностранцы смогут добывать газ и нефть в Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский хочет выдавать лицензию иностранцам, чтобы они могли на законных основаниях добывать в нашей стране газ и нефть.
Об этом сообщает Newsweek.
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Стоит отметить, что лицензии на добычу газа и нефти – это не единственное, что хочет внедрить президент.
По его совам, это же касается и лицензий в сфере недвижимости. Их хотят выдавать иностранным инвесторам.
“Это момент для инвестиций, так как низкие цены на рынках и в приватизированных секторах, и мы будем выдавать лицензии на работу во многих секторах. Мы видим больше перспектив для инвестиций в наш добыча нефти и газа, а также в недвижимость“, – заявил Зеленский.
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