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Президенту предложили уволить главу "Укрпочты": слишком много зарабатывает

Президенту предложили уволить главу "Укрпочты": слишком много зарабатывает

Вчера, 20 января, на президентском сайте появилась петиция с предложением уволить главу “Укрпочты” Игоря Смелянского. Автор прошения приводит в пользу своей инициативы два аргумента: во-первых, по его словам, сервис “Укрпочты” оставляет желать лучшего; во-вторых, Смелянский зарабатывает слишком много и необоснованно. Сегодня по состоянию на 10:30 петиция набрала лишь 176 голосов из 25 тыс. необходимых.

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“Почта разрушена, отделения закрываются, газеты и корреспонденция доходят не вовремя, почтальонов сокращают, а те, что остались, работают на неполные ставки. Это – лишь неполный образ “апокалипсиса”, который съедает изнутри единственного национального оператора почтовой связи Украины “Укрпочту”. На местах реальный заработок почтальонов составляет 0,33-0,5 от минимальной зарплаты, многие из них не зарабатывают и 2 тыс. грн в месяц”, – написал автор петиции.

Он отмечает, что Смелянский сегодня зарабатывает 95 тыс. грн. А это вчетверо больше, чем получает военнослужащий на передовой, “рискуя своей жизнью ради таких, как Смелянский”. Автор добавляет, что основателем и акционером “Укрпочты” является Мининфраструктуры. Если сегодня глава Кабмина является креатурой президента Владимира Зеленского, то и Смелянский – тоже. Хоть и опосредованно.

По материалам УБР
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