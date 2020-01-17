Межбанк: "момент истины" на валютном рынке

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Вторник станет “моментом истины” на валютном рынке для определения тренда по курсу этой недели. Причем, активизация межбанка произойдет сразу по нескольким причинам:
1). После вчерашней работы по доллару на ТОМе (в США отмечали День Мартина Лютера Кинга и американские банки не работали) – сегодня на торги выйдут как текущие сделки клиентов, так и перенесенные вчера частью компаний операции с этой валютой;
2). Сегодня пройдет новый аукцион по размещению ОВГЗ Минфином Украины. Выставляются гривневые облигации на 6 млрд гривен. В том числе долгоиграющие на 4 млрд гривен (на 1218 дней) – очень интересные для нерезидентов. Это спровоцирует приток валюты на межбанк по этим сделкам и сыграет в пользу укрепления гривны в ближайшие дни;
3). Рост клиентского спроса последних дней провоцирует как игру “на повышение” со стороны экспортеров, так и спекулятивные попытки раскачать курс. Это психологически работает против гривны и стимулирует клиентов-покупателей к активной скупке валюты на опасениях ее дальнейшего роста;
4). Активный период получения возмещений НДС экспортерами (начался в этом году чуть раньше обычного) приводит к увеличению как возможностей для спекулянтов за счет роста гривневого навеса над валютным рынком, так и некоторой “неуступчивости” по курсу у продавцов.
Все это приведет к росту объемов операций на торгах во вторник . Мы предполагаем на сегодня заключение до 640 сделок при объемах операций в пределах до $250 млн.
Наличный рынок будет продолжать внимательно следить за происходящим на межбанке, и оперативно корректировать свои ценники в течение дня.
Выход нерезидентов на торги с продажей валюты под аукцион приведет к тому, что у НБУ в период 21-22 января (проведение и расчеты по аукциону) будет шанс активно скупать доллар в резервы, что помешает гривне сильно укрепляться на рынке.
Именно “борьба” двух тенденций и будет сегодня формировать тренд по курсу на межбанке: с одной стороны – появление у гривны возможностей активного ситуативного укрепления в основном за счет проведения аукциона, а с другой – рост клиентского спроса на валюту и выкупы доллара Нацбанком, что работает против падения валютных котировок.
Мы прогнозируем на вторник коридор по доллару в пределах 24,15-24,35 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,30 / 24,34
евро – 26,93 / 26,97
российский рубль – 0,3947 / 0,3955
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