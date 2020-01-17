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На Микитася снова надели электронный браслет

На Микитася снова надели электронный браслет

Правоохранители опять надели электронный браслет слежения на бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии на 80 млн гривень.

Об этом сообщил адвокат экс-нардепа Александр Лысак.

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По его словам, после того как в понедельник пограничники сняли Микитася с рейса Киев-Лондон, на него снова надели электронный браслет слежения и заставили сдать загранпаспорт.

Лысак говорит, что ему не известны причины таких действий пограничников, поэтому он готовит соответствующий запрос в Госпогранслужбу.

“В решении (о запрете выезжать из страны – УП) нет основания”, – подчеркнул он.

По материалам Економічна Правда
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