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ФГВФЛ продает участки АО «ВТБ Банк» у Черного моря

ФГВФЛ продает участки АО «ВТБ Банк» у Черного моря

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 23 января проведет в системе ProZorro.Продажи аукцион по продаже двух земельных участков, расположенных неподалеку от Черного моря. Участки находятся на балансе АО «ВТБ Банк».

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

“23 января 2020 года в системе ProZorro.Продажи будет проведен аукцион по продаже двух земельных участков, находящихся на балансе АО «ВТБ Банк». Участки расположены неподалеку от Черного моря. Начальная цена лота G23N016235 – 642132 грн (площадь участка – 5,5515 га), лота G23N016234 – 642204 грн (площадь участка – 5,5521 га)”, – говорится в сообщении.

В Фонде гарантирования отмечают, что целевое назначение выставленных на продажу участков – индивидуальное садоводство. Торги состоятся по английской модели аукциона с пошаговым повышением цены.

По материалам УКРИНФОРМ
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