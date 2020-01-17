Сколько готовы платить “голубым воротничкам” (инфографика)

Сколько можно зарабатывать рабочим специалистам, и где в Украине наибольший спрос на “голубых воротничков”.

Об этом сказано в аналитике OLX Работа за 4 квартал 2019.

Транспортная сфера – самая высокооплачиваемая среди рабочих в Украине:

Больше всего предлагают в сфере транспорта и логистики – 15 000 грн в месяц в среднем.

31% вакансий в Украине приходится на сферу торговли, где готовы платить примерно 9 500 грн.

В 4 квартале 2019 средняя заработная плата в рабочих сферах по Украине – 10 550 грн.

Больше всего предлагают в транспортной отрасли – примерно 15 000 грн в месяц, при этом в Киевской области можно зарабатывать на 3 500 грн больше – 18 500 грн.



Строители в Украине получают в среднем 13 000 грн., а в Львовском регионе их зарплаты самые высокие – 17 500 грн в месяц.

В Киевской, Закарпатской, Тернопольской и Хмельницкой областях доходы строителей также больше средних по стране – 15 000 грн.

Топ-3 закрывает сфера производства и энергетики. Здесь работодатели готовы платить 11 000 грн. На 1 500 грн больше получают в производстве в Киевской и Одесской областях – 12 500 грн, наименьшие зарплаты в Сумской области – примерно 8 000 грн в месяц. Домашнему персоналу в Украине обещают 10 500 грн в среднем.

На пятой позиции в рейтинге сельское хозяйство, где работникам предлагают примерно 10 000 грн. При этом в ряде областей ставки выше среднего, в частности в Кировоградской это – 15 000 грн в месяц, во Львовской – 14 500 грн, на 500 грн меньше в Волынской – 14 000 грн.

Зарплата “голубых воротничков”

в Киевской области составляет 13 000 грн,

во Львовской – 11 000 грн.

В тройку областей с самыми высокими зарплатами в рабочих сферах также попала Тернопольская, где можно получать в среднем 10 900 грн.

Меньше всего зарабатывают “голубые воротнички” в Запорожской и Сумской областях – 7 600 грн и 7 650 грн соответственно. В Николаевской также одни из самых низких средних зарплат по Украине – 7 750 грн.

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