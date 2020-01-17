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Прожиточный минимум предлагают повысить

Прожиточный минимум предлагают повысить

Кабмин предлагает Верховной Раде внести изменения в Бюджетный кодекс для создания предпосылок для повышения прожиточного минимума.

Об этом сказано в законопроекте №2721. “О внесении изменения в раздел VI “Заключительные и переходные положения” Бюджетного кодекса Украины о создании предпосылок для повышения прожиточного минимума”.

Документ предусматривает дополнение Заключительных и переходных положений Бюджетного кодекса нормой об изменении подходов к определению минимального размера должностного оклада. Он применяется для расчета при определении должностных окладов для некоторых категорий населения.

Повышение коснется:

  • работников учреждений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы;
  • работников государственных органов, органов прокуратуры, судей;
  • военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава.

Финансирование будут осуществлять в пределах средств государственного и местных бюджетов, других не запрещенных законодательством источников.

Справка Finance.ua:

  • Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составляет:
  • с 1 января 2020 года – 2027 грн;
  • с 1 июля – 2118 грн;
  • с 1 декабря – 2189 грн.
По материалам Finance.UA
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