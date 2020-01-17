0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 220 0

Коболев рассказал, благодаря чему Украина перестала покупать газ в России

Коболев рассказал, благодаря чему Украина перестала покупать газ в России

В марте 2014 года правительство поставило “Нафтогазу” задачу добиться от “Газпрома” справедливой цены на газ, поскольку на тот момент действовала кабальная норма предыдущего режима “бери или плати”. Надеясь на тогдашнюю слабость Украины, “Газпром” отверг справедливые требования и выдвинул неприемлемые претензии.

Об этом напомнил глава правления “Нафтогаза” Андрей Коболев в эфире телеканала “Украина 24”, комментируя заявления о том, что якобы это не Украина отказалась от российского газа, а Россия перекрыла его поставки. Об этом пишет Сегодня.

“В 2014 году “Газпром” отказался продлевать цену, которая была прописана до этого – на первый квартал 2014 года. Была выставлена крайне высокая, не рыночная, завышенная цена… в рамках контракта от января 2009 года, и мы для себя приняли решение, что по такой цене Украина закупать газ не будет. Импортные поставки из Европы были дешевле”, – отметил он.

По словам Коболева, это было осознанное и продуманное решение, которое проговаривалось правительством Арсения Яценюка.

“И тогда Украина сказала, что по цене, которая не рыночная, мы не покупаем. Параллельно с этим мы занялись вопросом поставки газа из Европы. После долгих переговоров со словацкой стороной был открыт так называемый словацкий реверс. Благодаря этому Украина получила альтернативу”, – заявил он.

По словам Коболева, далее последовала серия долгих переговоров в трехстороннем формате, в двухстороннем формате. Параллельно с этим украинская сторона максимизировала отбор.

“Мы импортировали и создали существенный запас газа, который и стал предметом переговоров так называемого “зимнего пакета”. В рамках “зимнего пакета” было достигнуто частичное урегулирование, он был подписан в ноябре 2014 года, и тогда был последний раз, когда украинская сторона, в рамках этой договоренности, закупила минимально согласованную порцию российского газа и оплатила ее. После ноября 2014 года украинская сторона газ не покупала и не покупает до текущего времени”, – резюмировал Коболев.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Все, что мы знаем про:Нефтегаз Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.