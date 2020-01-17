Коболев рассказал, благодаря чему Украина перестала покупать газ в России

В марте 2014 года правительство поставило “Нафтогазу” задачу добиться от “Газпрома” справедливой цены на газ, поскольку на тот момент действовала кабальная норма предыдущего режима “бери или плати”. Надеясь на тогдашнюю слабость Украины, “Газпром” отверг справедливые требования и выдвинул неприемлемые претензии.

Об этом напомнил глава правления “Нафтогаза” Андрей Коболев в эфире телеканала “Украина 24”, комментируя заявления о том, что якобы это не Украина отказалась от российского газа, а Россия перекрыла его поставки. Об этом пишет Сегодня.

“В 2014 году “Газпром” отказался продлевать цену, которая была прописана до этого – на первый квартал 2014 года. Была выставлена крайне высокая, не рыночная, завышенная цена… в рамках контракта от января 2009 года, и мы для себя приняли решение, что по такой цене Украина закупать газ не будет. Импортные поставки из Европы были дешевле”, – отметил он.

По словам Коболева, это было осознанное и продуманное решение, которое проговаривалось правительством Арсения Яценюка.

“И тогда Украина сказала, что по цене, которая не рыночная, мы не покупаем. Параллельно с этим мы занялись вопросом поставки газа из Европы. После долгих переговоров со словацкой стороной был открыт так называемый словацкий реверс. Благодаря этому Украина получила альтернативу”, – заявил он.

По словам Коболева, далее последовала серия долгих переговоров в трехстороннем формате, в двухстороннем формате. Параллельно с этим украинская сторона максимизировала отбор.

“Мы импортировали и создали существенный запас газа, который и стал предметом переговоров так называемого “зимнего пакета”. В рамках “зимнего пакета” было достигнуто частичное урегулирование, он был подписан в ноябре 2014 года, и тогда был последний раз, когда украинская сторона, в рамках этой договоренности, закупила минимально согласованную порцию российского газа и оплатила ее. После ноября 2014 года украинская сторона газ не покупала и не покупает до текущего времени”, – резюмировал Коболев.