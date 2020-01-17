Turkish Airlines распродает билеты в Стамбул

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Turkish Airlines начала распродажу авиабилетов в обе стороны из городов Украины в Стамбул.
Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.
Распродажа продлится с 20 января по 3 февраля 2020 года и действует на билеты в период с 27 января по 14 мая 2020 года.
Цена билетов в обе стороны:
Акционная цена доступна при заказе билетов в обе стороны минимум на 2 дня, максимум — на 3 месяца.
Тарифы по акции включают увеличенную норму перевозки багажа 30 кг на одного пассажира и ручной клади, весом до 8 кг.
Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отобрали несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет свою жизнь без дорог.
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