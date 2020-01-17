Turkish Airlines распродает билеты в Стамбул

Turkish Airlines начала распродажу авиабилетов в обе стороны из городов Украины в Стамбул.

Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.

Распродажа продлится с 20 января по 3 февраля 2020 года и действует на билеты в период с 27 января по 14 мая 2020 года.

Цена билетов в обе стороны:

Харьков-Стамбул – от $139;

Запорожье – Стамбул – $149;

Одесса – Стамбул – от $159;

Херсон – Стамбул – от $159;

Киев – Стамбул – от $179.

Акционная цена доступна при заказе билетов в обе стороны минимум на 2 дня, максимум — на 3 месяца.

Тарифы по акции включают увеличенную норму перевозки багажа 30 кг на одного пассажира и ручной клади, весом до 8 кг.

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