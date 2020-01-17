0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 180 0

Turkish Airlines распродает билеты в Стамбул

Turkish Airlines распродает билеты в Стамбул

Turkish Airlines начала распродажу авиабилетов в обе стороны из городов Украины в Стамбул.

Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.

Распродажа продлится с 20 января по 3 февраля 2020 года и действует на билеты в период с 27 января по 14 мая 2020 года.

Цена билетов в обе стороны:

  • Харьков-Стамбул – от $139;
  • Запорожье – Стамбул – $149;
  • Одесса – Стамбул – от $159;
  • Херсон – Стамбул – от $159;
  • Киев – Стамбул – от $179.

Акционная цена доступна при заказе билетов в обе стороны минимум на 2 дня, максимум — на 3 месяца.

Тарифы по акции включают увеличенную норму перевозки багажа 30 кг на одного пассажира и ручной клади, весом до 8 кг.

Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отобрали несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет свою жизнь без дорог.

Лучшие кредитные карты для путешественников

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.