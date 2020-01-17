В МВФ назвали условия утверждения программы для Украины (видео)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Международный валютный фонд (МВФ) примет решение относительно программы помощи Украине после того, как Киев выполнит все предварительные условия.
Об этом заявила главный исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева во время выступления в вашингтонском Институте Питерсона.
Читайте также: Стало известно, сколько Украина выплатит МВФ в этом году
По ее словам, на данный момент представители МВФ продолжают взаимодействовать с Украиной.
“На рабочем уровне мы достигли соглашения с Украиной, в котором есть определенные условия, которые должны быть удовлетворены. Работа продолжается, представители (МВФ. – Ред.) продолжают взаимодействовать с Украиной. Как только эти условия будут выполнены, для нас наступит момент направиться к Исполнительному совету”, – сказала она.
Напомним, среди требований МВФ – запрет на возвращение банков бывшим владельцам, урегулирование тарифов и завершение реформ.
8 декабря директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила о достижении соглашения о новой программе поддержки Украины объемом в 5,5 млрд долларов в течение трех лет. Программа расширенного финансирования (EFF) должна быть утверждена советом директоров МВФ.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минэкономики: половина украинцев трудоспособного возраста работают нелегально или на заработкахВчера, 12:20 - 3357 14
Украинцы ждут открытия рынка труда в Германии - экспертВчера, 05:08 - 5783 10
Укрпочта объяснила, как ускорить доставку из китайских интернет-магазинов14.08.2015, 16:30 - 23918 8
ТОП-5 автомобилей, которые обесцениваются быстрее всегоПозавчера, 16:03 - 12480 3
Что должны помнить предприниматели о РРО в 2020 году4 ч. назад - 1649 2
Размер пособия на ребенка в ПольшеВчера, 17:21 - 12664 2
ПФУ снизил показатель средней зарплаты3 ч. назад - 4961 1
Минэкономики: половина украинцев трудоспособного возраста работают нелегально или на заработкахВчера, 12:20 - 3357 14
Как колебалась стоимость жилья в Киеве за последние 5 лет (инфографика)Вчера, 19:06 - 2903
Skoda представит внедорожную версию компактного кроссовера Kamiq (фото)Вчера, 23:19 - 1947
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 1425
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 943
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)15.01.2020, 15:21 - 918 1
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полет13.01.2020, 12:41 - 1852
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 2001 1