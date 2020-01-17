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В МВФ назвали условия утверждения программы для Украины (видео)

В МВФ назвали условия утверждения программы для Украины (видео)

Международный валютный фонд (МВФ) примет решение относительно программы помощи Украине после того, как Киев выполнит все предварительные условия.

Об этом заявила главный исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева во время выступления в вашингтонском Институте Питерсона.

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По ее словам, на данный момент представители МВФ продолжают взаимодействовать с Украиной.

“На рабочем уровне мы достигли соглашения с Украиной, в котором есть определенные условия, которые должны быть удовлетворены. Работа продолжается, представители (МВФ. – Ред.) продолжают взаимодействовать с Украиной. Как только эти условия будут выполнены, для нас наступит момент направиться к Исполнительному совету”, – сказала она.

Напомним, среди требований МВФ – запрет на возвращение банков бывшим владельцам, урегулирование тарифов и завершение реформ.

8 декабря директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила о достижении соглашения о новой программе поддержки Украины объемом в 5,5 млрд долларов в течение трех лет. Программа расширенного финансирования (EFF) должна быть утверждена советом директоров МВФ.

По материалам РБК-Украина
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