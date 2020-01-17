В "Укроборонпроме" хотят за год вдвое сократить задолженность по зарплатам

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Оборонный концерн “Укроборонпром” планирует вдвое сократить задолженность по зарплатам до конца 2020 года.
Об этом заявил заместитель гендиректора “Укроборонпрома” Мустафа Найем в интервью Радио Свобода.
“Я не хочу говорить громких слов. Давайте посмотрим по концу года. Но сейчас цель, которая стоит, которую ставит перед нами гендиректор, во-первых, это социальные условия наших работников, то есть чтобы люди получали зарплату. Чтобы вы понимали, когда мы пришли, было 43 компании с задолженностью по зарплате, сейчас их 36”, – заявил Мустафа Найем.
“Я надеюсь, что к концу года мы сможем вдвое уменьшить эту задолженность”, – добавил он.
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