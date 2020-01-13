Межбанк: спекулянты активно раскачивали курс

Доллар снова подорожал на валютном рынке. За день котировки на межбанке взлетели с 24,12/24,16 до 24,27/24,30 гривен, а курс наличного доллара вечером в пятницу в обменках финкомпаний остановился в пределах 24,10/24,30. В середине дня курс продажи доллара на межбанке и в обменках достигал и уровня 24,35 гривен.

Не особо помог гривне и период налоговых платежей. Традиционно в такой период продажа валюты растет, что сбивает котировки. Выросли объемы продажи и сейчас, но они были быстро выкуплены покупателями. Подливала масла в огонь и новость о заявлении об отставке Алексея Гончарука и получение вчера частью экспортеров порядка 6 млрд гривен возмещений НДС. Рынок занервничал и это привело к активной спекулятивной раскачке курса. НБУ пришлось даже вмешиваться в процесс и продавать доллар по 24,35 гривен, чтобы сбить ажиотаж. Сказать, что ему это полностью удалось – мы не можем, но и трагедии в этом не видим.

Ход торгов:

Стартовав с 24,12/24,16 гривен – уже к 11 часам доллар вырос до 24,165/24,20. Спрос существенно превышал предложение и продавцы стали активно задирать котировки. К 12:00 курс уже достиг отметки 24,295/24,335 гривен, а часть покупателей решили ждать Нацбанка с продажей валюты или перенести свои заявки на понедельник. К 13:00 доллар взлетел до 24,315/24,345, а НБУ продавал доллар по 24,35 гривны, чтобы сбить ажиотаж.

После обеда доллар еще удержался на отметке 24,315/24,345 гривны и только ближе к 15 часам просел до 24,275/24,295 гривен и до 24,25/24,275 к 16:00. Но дальнейшего падения котировок не произошло. В последний час сессии курс снова подрос к уровню 24,27/24,30 за счет увеличения спроса со стороны небольших покупателей. На отметке 24,27/24,30 гривны за доллар сложные пятничные торги и завершились.

Главные события 17 января на межбанке:

1) Рост доллара с утренних 24,12/24,16 гривен до 24,27/24,30 к концу сессии за счет роста клиентского спроса на валюту;

2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но был вынужден продавать доллар по 24,35 гривны в середине сессии, чтобы сбить ажиотаж. Работал через Matching;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 установлен на уровне 24,2039 гривен, а официальный на 20 января составил 24,2527 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,27 / 24,29

евро – 26,97 / 26,99

российский рубль – 0,3949 / 0,3954

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1091 / 1,1092

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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