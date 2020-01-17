ПФУ снизил показатель средней зарплаты

Пенсионный фонд утвердил показатель средней заработной платы для расчета пенсии.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в FACEBOOК.

“Утвержден показатель средней заработной платы за ноябрь, которая, согласно Закону Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, учитывается для расчета пенсии”, – говорится в сообщении.

По данным фонда:

показатель средней заработной платы за ноябрь составляет 9 322 грн 61 коп.

при этом за октябрь сумма зарплаты была выше на 234 гривны.

Справка Finance.ua:

Минимальная пенсия по возрасту с 1 января 2020 года составляет 1 889 грн.

По мнению министра экономического развития Тимофея Милованова, средняя пенсия в Украине должна быть на уровне 20 тысяч гривен.