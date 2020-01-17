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ПФУ снизил показатель средней зарплаты

ПФУ снизил показатель средней зарплаты

Пенсионный фонд утвердил показатель средней заработной платы для расчета пенсии.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в FACEBOOК.

“Утвержден показатель средней заработной платы за ноябрь, которая, согласно Закону Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, учитывается для расчета пенсии”, – говорится в сообщении.

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По данным фонда:

  • показатель средней заработной платы за ноябрь составляет 9 322 грн 61 коп.
  • при этом за октябрь сумма зарплаты была выше на 234 гривны.

Справка Finance.ua:

  • Минимальная пенсия по возрасту с 1 января 2020 года составляет 1 889 грн.
  • По мнению министра экономического развития Тимофея Милованова, средняя пенсия в Украине должна быть на уровне 20 тысяч гривен.
  • По данным опроса компании Research & Branding Group, полностью удовлетворить потребности украинского пенсионера может пенсия размером в 11041 грн.
По материалам Finance.UA
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