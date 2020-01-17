Украэрорух назвал топ-10 авиакомпаний по количеству рейсов (инфографика)

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В 2019 году наиболее значительные объемы аэронавигационного обслуживания “Украэрорух” предоставил авиакомпании МАУ, самым популярным аэропортом традиционно стал “Борисполь”.
Об этом сообщает пресс-служба Украэроруха.
Чаще всего рейсы осуществляла авиакомпания МАУ. На втором месте – турецкая авиакомпания Turkish Airlines, на третьем – венгерский лоукостер Wizz Air.
Также отмечается, что в 2019 год авиакомпания МАУ выполнила 58 772 рейсов, это на 4,7% меньше, чем в 2018 году. Turkish Airlines совершили 33 716 рейсов, а Wizz Air – 20 944.
Уже четвертый год подряд наблюдается положительная динамика в обслуживании количества взлетов и посадок в украинских аэропортах – этот показатель составляет 216 592 полетов, что на 9,3 % больше по сравнению с результатом 2018 года.
Наибольшее количество взлетов и посадок, осуществленных украинскими и зарубежными авиакомпаниями, Украэрорух обеспечил в таких аэропортах Украины: Киев (Борисполь) – 111 667 (+14% по сравнению с 2018 годом), Киев (Жуляны) – 29 806 (-11,8 %), Львов – 19 334 (+24,2 %), Одесса – 17 265 (+8 %), Харьков – 11 291.
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