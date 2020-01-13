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ЕС отреагировал на заявление Гончарука об отставке

ЕС отреагировал на заявление Гончарука об отставке

Евросоюз продолжит сотрудничество с правительством Украины, несмотря на возможную отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом в комментарии Hromadske в пятницу, 17 января, заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

“У нас – и у меня лично – очень хорошие рабочие отношения с правительством, с отдельными министрами. И в каком бы направлении ни развивались политические события, сотрудничество с правительством Украины будет продолжаться”, – сказал он.

Посол уточнил, что ситуация с отставкой не повлияет на отношения и сотрудничество между ЕС и украинским правительством.

“Внутренняя политика – это внутренняя политика. И в демократическом государстве это имеет большое значение. Что-то может произойти буквально за одну ночь. И это является лишь подтверждением жизнеспособности украинской демократии”, – отметил Маасикас.

По материалам Корреспондент.net
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