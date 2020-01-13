ЕС отреагировал на заявление Гончарука об отставке

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Евросоюз продолжит сотрудничество с правительством Украины, несмотря на возможную отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом в комментарии Hromadske в пятницу, 17 января, заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.
“У нас – и у меня лично – очень хорошие рабочие отношения с правительством, с отдельными министрами. И в каком бы направлении ни развивались политические события, сотрудничество с правительством Украины будет продолжаться”, – сказал он.
Посол уточнил, что ситуация с отставкой не повлияет на отношения и сотрудничество между ЕС и украинским правительством.
“Внутренняя политика – это внутренняя политика. И в демократическом государстве это имеет большое значение. Что-то может произойти буквально за одну ночь. И это является лишь подтверждением жизнеспособности украинской демократии”, – отметил Маасикас.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гончарук подал в отставку6 ч. назад - 3228 12
Что входит в тариф на воду: разъяснение Киевводоканала (инфографика)8 ч. назад - 1242 7
Google опубликовал график, когда Chrome перестанет работать на всех платформахВчера, 23:30 - 4469 7
Милованов рассказал о самой крупной предложенной взятке7 ч. назад - 1880 6
Должностные оклады предлагают отвязать от размера прожиточного минимума3 ч. назад - 1069 3
Google опубликовал график, когда Chrome перестанет работать на всех платформахВчера, 23:30 - 4469 7
Гончарук подал в отставку6 ч. назад - 3228 12
Нацбанк объяснил скачки курса доллара на наличном рынкеВчера, 17:01 - 2957
Индекс Биг-Мака: гривна в десятке самых недооцененных валют7 ч. назад - 2071
Милованов рассказал о самой крупной предложенной взятке7 ч. назад - 1880 6
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)5 ч. назад - 228
Microsoft запустил новый браузерВчера, 14:33 - 504
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)Позавчера, 15:21 - 602 1
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полет13.01.2020, 12:41 - 1550
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 1806 1