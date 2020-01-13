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Сервис доставки еды Raketa запустился еще в одном городе

Сервис доставки еды Raketa запустился еще в одном городе

Украинский сервис доставки еды Raketa расширил покрытие еще на один город. Харьков стал четвертым городом – после Днепра, Киева и Львова.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Raketa намерена кардинально изменить рынок доставки еды. Мы не ограничиваем минимальную сумму заказа, а доставка будет бесплатной для клиента. Не важно, заказываете вы десяток пицц для большой компании, или хот-дог для быстрого перекуса, мы привезем заказ быстро и без платы за доставку. И это не демпинг, а желание сделать сервис доступным для всех», – рассказал Станислав Дмитрик, соучредитель Raketa.

Как воспользоваться доставкой:

  • установить на смартфон приложение Raketa;

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  • при его запуске клиенту отображается меню ресторанов-партнеров, находящихся в радиусе 3 км, заказ из которых может быть доставлен менее чем за час;
  • время доставки – до 60 минут;
  • стоимость услуги для клиента – 0 грн.

Как отмечается, в Харькове уже работают около 50 курьеров (пешком/вело/мото/авто).

По случаю запуска сервиса в Харькове, Raketa предлагает промокод raketainkharkiv. Он дает 100 грн скидки на первый заказ от 150 грн.

Справка Finance.ua:

  • Raketa – сервис доставки еды из ресторанов.
  • Компания доставила свой первый заказ 5 марта 2018 года.
  • В 2020 году сервис намерен зайти еще в 15 городов, после чего начнется покрытие всех украинских городов с населением более 200 тыс.

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По материалам Finance.UA
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