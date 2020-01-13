Сервис доставки еды Raketa запустился еще в одном городе

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Украинский сервис доставки еды Raketa расширил покрытие еще на один город. Харьков стал четвертым городом – после Днепра, Киева и Львова.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Raketa намерена кардинально изменить рынок доставки еды. Мы не ограничиваем минимальную сумму заказа, а доставка будет бесплатной для клиента. Не важно, заказываете вы десяток пицц для большой компании, или хот-дог для быстрого перекуса, мы привезем заказ быстро и без платы за доставку. И это не демпинг, а желание сделать сервис доступным для всех», – рассказал Станислав Дмитрик, соучредитель Raketa.
Как воспользоваться доставкой:
Читайте также: Рынок доставки еды в Украине превысит $25 млн, – прогноз
Как отмечается, в Харькове уже работают около 50 курьеров (пешком/вело/мото/авто).
По случаю запуска сервиса в Харькове, Raketa предлагает промокод raketainkharkiv. Он дает 100 грн скидки на первый заказ от 150 грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гончарук подал в отставку6 ч. назад - 3277 12
Что входит в тариф на воду: разъяснение Киевводоканала (инфографика)8 ч. назад - 1279 7
Google опубликовал график, когда Chrome перестанет работать на всех платформахВчера, 23:30 - 4533 7
Милованов рассказал о самой крупной предложенной взятке7 ч. назад - 1908 6
Должностные оклады предлагают отвязать от размера прожиточного минимума3 ч. назад - 1102 3
Google опубликовал график, когда Chrome перестанет работать на всех платформахВчера, 23:30 - 4533 7
Гончарук подал в отставку6 ч. назад - 3277 12
Нацбанк объяснил скачки курса доллара на наличном рынкеВчера, 17:01 - 2964
Индекс Биг-Мака: гривна в десятке самых недооцененных валют7 ч. назад - 2089
Милованов рассказал о самой крупной предложенной взятке7 ч. назад - 1908 6
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)5 ч. назад - 228
Microsoft запустил новый браузерВчера, 14:33 - 504
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)Позавчера, 15:21 - 602 1
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полет13.01.2020, 12:41 - 1550
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 1806 1