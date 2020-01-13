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Пенсии повысят дважды: украинцам рассказали, когда ждать прибавку

Пенсии повысят дважды: украинцам рассказали, когда ждать прибавку

В 2020 году в Украине дважды увеличится размер минимальной пенсии, также произойдет индексация.

В целом надбавка за год будет равна 131 гривне.

С 1 июня 2020 года минимальная пенсия вырастет на 74 грн (4.5%) и составит 1 712 гривен. Следующее увеличение произойдет 1 декабря, когда пенсия увеличится еще на 57 грн (3,3%).

“Более существенное увеличение пенсионеры могут получить в результате индексации пенсий в марте, которое составит до 15%. Индексация предполагает изменение размера пенсий в зависимости от роста заработной платы и инфляции для сохранения покупательной способности пенсий”, – рассказал в свою очередь управляющий активами группы ICU в Украине Григорий Овчаренко.

Однако, по его мнению, пенсия в Украине пока что все равно не достигнет нужного уровня. Поскольку, как сообщается, упала инфляция, а довольно высокие темпы роста заработной платы за предыдущие три года нивелируют рост цен. Как утверждает Овчаренко, эти изменения будут способствовать тому, что средняя пенсия достигнет 3 500 тысяч гривен, но этого явно недостаточно для достижения коэффициента замещения (отношение размера пенсии к заработной плате) не менее 40%.

Справка Finance.ua:

  • Для выхода на пенсию в 2020 году после достижения возраста мужчинами 60 лет и женщинами 59 лет (с 1 апреля 2020 года – 59 лет 6 месяцев) нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет.
  • С каждым следующим годом страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, постепенно будет расти, и в 2028 году требуемый страховой стаж составит 35 лет.
По материалам Today.ua
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