В Германии назвали самые проблемные кроссоверы

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Немецкая организация TÜV проанализировала обращения владельцев автомобилей повышенной проходимости на станции техобслуживания в 2019 году.
Как сообщает Autobild, аналитики компании собрали статистику по неисправностям, которые были обнаружены во время проведения технического обслуживания на СТО.
Возглавил антирейтинг кроссовер Dacia (Renault) Duster. За 2-3 года эксплуатации у 13% автомобилей наблюдаются мелкие поломки в освещении, утечка масла из двигателя, а также проблемы с рулевым управлением и подвеской.
На втором месте — Hyundai Tucson (тип TL), у которого наблюдаются проблемы с задней подвеской. Еще в 11% случаев наблюдали проблему со стояночным тормозом и обнаруживали дефекты кузова.
На третьем месте расположился Kia Sportage, который тоже не может похвастаться выдающейся надежностью — у 7% автомобилей обнаруживают проблемы с электроникой, тормозами, а качество подвески вовсе ухудшилось по сравнению с предыдущим модельным рядом 2010 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы назвали достаточный уровень зарплаты для нардепов (опрос)Вчера, 15:00 - 9455 19
Зеленский решил дать еще один шанс Гончаруку (видео)2 ч. назад - 511 1
Как получить международное водительское удостоверение и в каких странах оно действует (инфографика)2 ч. назад - 688 1
АНБ обнаружило критическую уязвимость в Windows 10 и Windows Server 201610 ч. назад - 320 1
ТОП-автомобилей, которые покупают в ЕвропеВчера, 14:04 - 2411 1
Украинцы назвали достаточный уровень зарплаты для нардепов (опрос)Вчера, 15:00 - 9455 19
Кому придется уплатить транспортный налог6 ч. назад - 5821
Налог на недвижимость: что заплатим в 2020Вчера, 19:03 - 4150
ТОП-автомобилей, которые покупают в ЕвропеВчера, 14:04 - 2411 1
Hyundai вывела на рынок новый компактный хэтчбек за 11 тысяч евро13 ч. назад - 1992
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)Вчера, 11:10 - 604
Microsoft запустил новый браузерПозавчера, 14:33 - 669
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)15.01.2020, 15:21 - 689 1
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полет13.01.2020, 12:41 - 1631
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 1853 1