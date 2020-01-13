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В Германии назвали самые проблемные кроссоверы

В Германии назвали самые проблемные кроссоверы

Немецкая организация TÜV проанализировала обращения владельцев автомобилей повышенной проходимости на станции техобслуживания в 2019 году.

Как сообщает Autobild, аналитики компании собрали статистику по неисправностям, которые были обнаружены во время проведения технического обслуживания на СТО.

Возглавил антирейтинг кроссовер Dacia (Renault) Duster. За 2-3 года эксплуатации у 13% автомобилей наблюдаются мелкие поломки в освещении, утечка масла из двигателя, а также проблемы с рулевым управлением и подвеской.

На втором месте — Hyundai Tucson (тип TL), у которого наблюдаются проблемы с задней подвеской. Еще в 11% случаев наблюдали проблему со стояночным тормозом и обнаруживали дефекты кузова.

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На третьем месте расположился Kia Sportage, который тоже не может похвастаться выдающейся надежностью — у 7% автомобилей обнаруживают проблемы с электроникой, тормозами, а качество подвески вовсе ухудшилось по сравнению с предыдущим модельным рядом 2010 года.

По материалам Дело
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