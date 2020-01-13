ТОП-автомобилей, которые покупают в Европе

В Европейском Союзе в 2019 году нарастили покупки новых легковых автомобилей: их продажи выросли до 15,3 миллиона единиц (прирост 1,2%).

Об этом сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

Однако в общем объемы регистраций новых автомобилей за год были на таком уровне:

Германия – продано 3 607 258 машин (прирост +5%);

Великобритания – 2 311 140 авто (-2,4%);

Франция – 2 214 279 авто (+1,9%);

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Италия – 1 916 320 авто (+0,3%);

Испания – 1 258 260 авто (-4,8%).

ТОП-автопроизводителей в ЕС:

VW Group – реализовала на рынках ЕС 3,73 миллиона авто, (+3,1% по сравнению с 2018 годом);

PSA Group – 2,43 миллиона авто(-1,1%);

RENAULT Group – 1,63 миллиона авто (+1,1%).

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