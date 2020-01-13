Бестселлеры на рынке новых авто в Украине (данные за 2019 год)

В 2019 году украинскую регистрацию получили 496,5 тыс. легковых авто. Половина зарегистрированных в 2019 году легковых автомобилей была оснащена дизельными двигателями.

Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

Из 496,5 тыс. впервые прошедших украинскую регистрацию легковых авто были:

половина была оснащена дизельными двигателями. Основную массу (более 88%) дизельных машин, пополнивших украинский автопарк, составили подержанные автомобили, ввезенные из-за границы, которые и обеспечили лидерскую позицию на рынке дизельных авто;

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бензиновые авто охватили 39% регистраций, на них свой выбор в прошлом году остановили 191,8 тыс. автомобилистов. При этом, в части новых легковых автомобилей модели на бензине были явными фаворитами, на долю которых пришлось 57% приобретений;

на третьем месте с 8% в регистрациях автомобили с газобаллонным оборудованием. За год почти 39 тыс. легковых автомобилей с ГБО получили украинские номерные знаки, новыми из них были только 5,5 тыс. шт;

на долю гибридных автомобилей пришлось чуть более 2% первичного рынка легковых авто, а в ее структуре подержанные и новые автомобили заняли 60 и 40 процентов соответственно;

легковые автомобили, работающие исключительно на электротяге, заняли 1% первичного рынка с результатом чуть более 7 тыс. регистраций, о чем уже писал Укравтопром.

Среди растаможенных легковых автомобилей с пробегом самыми популярными были:

с дизельным двигателем – Volkswagen Passat;

с бензиновым двигателем – Volkswagen Passat;

с ГБО – Volkswagen Passat;

– Volkswagen Passat; с гибридной силовой установкой – Chevrolet Volt;

на электротяге – Nissan Leaf.

Бестселлеры на рынке новых авто: