Бестселлеры на рынке новых авто в Украине (данные за 2019 год)

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В 2019 году украинскую регистрацию получили 496,5 тыс. легковых авто. Половина зарегистрированных в 2019 году легковых автомобилей была оснащена дизельными двигателями.
Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.
Из 496,5 тыс. впервые прошедших украинскую регистрацию легковых авто были:
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Среди растаможенных легковых автомобилей с пробегом самыми популярными были:
Бестселлеры на рынке новых авто:
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