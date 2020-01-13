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Украина готова за год принять 6,6 млрд кубометров газа из Польши

Украина готова за год принять 6,6 млрд кубометров газа из Польши

Украина может в год получать из Польши 6,6 млрд кубометров газа за счет физических поставок, а еще 3,2 млрд кубометров может обеспечить виртуальный реверс.

Об этом сообщил генеральный директор ООО “Оператор ГТС” Сергей Макогон.

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“Мы готовы с нашей стороны принимать в украинскую систему до 6,6 млрд кубометров газа в год. Вопрос только в наличии нужного объема газа и давления с польской стороны”, – сказал Макогон.

Поставки могут осуществляться по двум имеющимся соединениям с ГТС Польши: Дроздовичи и Германовичи.

Более того, после подписания прямого соглашения между операторами ГТС стала доступна возможность виртуального импорта из Польши.

“Это значит, что мы можем импортировать весь объём, который идёт через Украину в Польшу. Сегодня через нас в Польщу идёт 9 млн кубометров в сутки, следовательно, эти же 9 млн кубометров могут быть импортированы через механизм виртуального реверса. А это 3,2 млрд кубометров в год”, – добавил Макогон.

По материалам УКРИНФОРМ
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