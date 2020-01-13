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Нафтогаз планирует оплатить налоги с долга Газпрома до апреля

Нафтогаз планирует оплатить налоги с долга Газпрома до апреля

НАК Нафтогаз планирует в первом квартале 2020 года оплатить налоги с 2,9 миллиарда долларов, полученных от российского Газпрома по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом заявил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев.

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Коболев подчеркнул, что группа Нафтогаз остается крупнейшим источником доходов госбюджета. В 2019 году компания заплатила более 120 миллиардов гривень налогов и дивидендов.

“При этом в четвертом квартале более 15 миллиардов гривень налогов и дивидендов мы оплатили досрочно”, – написал он.

По словам Коболева, поступления от компании составили около 16% общих доходов госбюджета в прошлом году.

Он добавил, что такая зависимость от одной, пускай и большой компании, содержит риски. Потому нужно ускорять реформы, чтобы таких плательщиков, как Нафтогаз было пять или шесть. Коболев также напомнил, что в 2019 году был отделен Оператор ГТС, и потому Нафтогаз поступлений от транзита газа уже не получит.

По материалам УНН
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