Нафтогаз планирует оплатить налоги с долга Газпрома до апреля

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НАК Нафтогаз планирует в первом квартале 2020 года оплатить налоги с 2,9 миллиарда долларов, полученных от российского Газпрома по решению Стокгольмского арбитража.
Об этом заявил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев.
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Коболев подчеркнул, что группа Нафтогаз остается крупнейшим источником доходов госбюджета. В 2019 году компания заплатила более 120 миллиардов гривень налогов и дивидендов.
“При этом в четвертом квартале более 15 миллиардов гривень налогов и дивидендов мы оплатили досрочно”, – написал он.
По словам Коболева, поступления от компании составили около 16% общих доходов госбюджета в прошлом году.
Он добавил, что такая зависимость от одной, пускай и большой компании, содержит риски. Потому нужно ускорять реформы, чтобы таких плательщиков, как Нафтогаз было пять или шесть. Коболев также напомнил, что в 2019 году был отделен Оператор ГТС, и потому Нафтогаз поступлений от транзита газа уже не получит.
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