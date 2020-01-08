Где в Украине самый качественный газ (инфографика)

Оператор украинской газотранспортной системы предоставил информацию о качестве газа в регионах Украины.

Об этом свидетельствует информация на сайте АО “Укртрансгаз”.

“АО «Укртрансгаз» осуществляет только транспортировку природного газа, который заходит в систему магистральных газопроводов и не имеет технической возможности ухудшать или изменять его качество”, – говорится в сообщении.

Результаты всех анализов физико-химических показателей за декабрь 2019 года:

Средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в декабре 2019 года, составляет 8218 ккал/м3 (при норме стандарта 7600 ккал/м3).

Как отмечается, информация поступает из 65 измерительных химико-аналитических лабораторий, расположенных в разных точках Украины на ключевых узлах газотранспортной системы и аттестованы согласно требованиям действующего законодательства.

Справка Finance.ua:

С 1 января 2020 года для потребителей, имеющих право на приобретение газа на льготных условиях ( ПСО ), действуют два ценовых предложения на газ от Нафтогаза: квартальное и ежемесячное.

Квартальная оптовая цена, зафиксированная на уровне 5 500 грн за тыс. куб. м (без учета НДС , транспортных расходов и наценки газсбытов), действует автоматически для всех защищенных потребителей до конца отопительного сезона.