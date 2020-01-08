Где в Украине самый качественный газ (инфографика)

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Оператор украинской газотранспортной системы предоставил информацию о качестве газа в регионах Украины.
Об этом свидетельствует информация на сайте АО “Укртрансгаз”.
“АО «Укртрансгаз» осуществляет только транспортировку природного газа, который заходит в систему магистральных газопроводов и не имеет технической возможности ухудшать или изменять его качество”, – говорится в сообщении.
Результаты всех анализов физико-химических показателей за декабрь 2019 года:
Средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в декабре 2019 года, составляет 8218 ккал/м3 (при норме стандарта 7600 ккал/м3).
Как отмечается, информация поступает из 65 измерительных химико-аналитических лабораторий, расположенных в разных точках Украины на ключевых узлах газотранспортной системы и аттестованы согласно требованиям действующего законодательства.
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