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Samsung анонсировала беспроводной телевизор

Samsung анонсировала беспроводной телевизор

На выставке CES 2020 компания Samsung анонсировала не только «традиционные» модели телевизоров, но и объявила о выпуске моделей нового поколения. Главной особенностью новинок станет отсутствие привычных кабелей и их не придется подключать к розетке.

Анонсированная линейка устройств будет использовать принцип электромагнитной индукции вместо стандартного кабеля питания, сообщает Gizchina.

Сейчас опытные образцы проходят тестирование. По заявлению Samsung, инженерам компании уже удалось добиться беспроводной передачи электроэнергии на расстояние до 2 метров при условии, что между передатчиком и ТВ нет никаких препятствий. Другие спецификации устройства пока не объявлены.

По материалам Телеканал 24
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