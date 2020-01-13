Ощадбанк снизил ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса

С целью удешевления кредитных ресурсов Ощадбанк снизил процентные ставки для малого и среднего бизнеса.

Об этом говорится в сообщении банка.

Ставки снизили на 1% по всей линейке кредитов для бизнеса.

Банк предлагает воспользоваться такими программами:

более 160 программ с поставщиками импортных и отечественных транспортных средств и техники по сниженным процентным ставкам кредитования. Часть кредитной нагрузки берет на себя партнер, в рамках некоторых программ ставка уменьшена до 0,1% годовых;

общая с ЕИФ и ЕИБ программа «гарантийный механизм» делает доступным кредитование клиентов, не имеющих достаточного залога на всю сумму кредита. По условиям программы достаточно предоставить обеспечение на 30% кредита, остальные 70% гарантирует ЕИБ ;

специальная программа с ЕИБ дает возможность снизить ставку кредитования на 1,25% годовых;

Читайте также: В правительстве сообщили, как сделать кредиты дешевле

Программа с Немецко-Украинским фондом ( НУФ ) позволяет снизить ставку кредитования на 1% годовых;

программа социального предпринимательства с фондом WNISEF предусматривает финансирование по ставке от 5% до 10% годовых;

программа FinancEast с НУФ дает возможность бизнес-клиентам Донецкой и Луганской областей получить компенсацию до 50% стоимости инвестиционного проекта;

государственные программы финансовой поддержки МСБ .

Справка Finance.ua:

Верховная Рада направила 2 млрд гривен на льготные кредиты для малого бизнеса в Украине.