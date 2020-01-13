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Ощадбанк снизил ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса

Ощадбанк снизил ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса

С целью удешевления кредитных ресурсов Ощадбанк снизил процентные ставки для малого и среднего бизнеса.

Об этом говорится в сообщении банка.

Ставки снизили на 1% по всей линейке кредитов для бизнеса.

Банк предлагает воспользоваться такими программами:

  • более 160 программ с поставщиками импортных и отечественных транспортных средств и техники по сниженным процентным ставкам кредитования. Часть кредитной нагрузки берет на себя партнер, в рамках некоторых программ ставка уменьшена до 0,1% годовых;
  • общая с ЕИФ и ЕИБ программа «гарантийный механизм» делает доступным кредитование клиентов, не имеющих достаточного залога на всю сумму кредита. По условиям программы достаточно предоставить обеспечение на 30% кредита, остальные 70% гарантирует ЕИБ;
  • специальная программа с ЕИБ дает возможность снизить ставку кредитования на 1,25% годовых;

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  • Программа с Немецко-Украинским фондом (НУФ) позволяет снизить ставку кредитования на 1% годовых;
  • программа социального предпринимательства с фондом WNISEF предусматривает финансирование по ставке от 5% до 10% годовых;
  • программа FinancEast с НУФ дает возможность бизнес-клиентам Донецкой и Луганской областей получить компенсацию до 50% стоимости инвестиционного проекта;
  • государственные программы финансовой поддержки МСБ.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада направила 2 млрд гривен на льготные кредиты для малого бизнеса в Украине.
  • 4 декабря 2019 года президент рассказал о новой государственной программе для всех украинцев, проживающих за рубежом. Новая государственная программа “Возвращайся и Оставайся”, первый этап программы – доступные кредиты для собственного дела.
По материалам Finance.UA
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