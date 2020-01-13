Ощадбанк снизил ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса

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С целью удешевления кредитных ресурсов Ощадбанк снизил процентные ставки для малого и среднего бизнеса.
Об этом говорится в сообщении банка.
Ставки снизили на 1% по всей линейке кредитов для бизнеса.
Банк предлагает воспользоваться такими программами:
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