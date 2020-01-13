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Депутаты поддержали поправку о повышении лимитов для ФЛП

Депутаты поддержали поправку о повышении лимитов для ФЛП

Народные депутаты Верховной Рады проголосовали за поправку к законопроекту №1210 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по усовершенствованию администрирования налогов, устранению технических и логических неувязок в налоговом законодательстве» относительно повышения лимитов для ФЛП.

Об этом сообщила депутат от фракции «Слуга народа» Роксолана Пидласая в FACEBOOK.

“Великолепная новость для бизнеса. Мы приняли поправку к законопроекту №1210”, – отмечает нардеп.

Увеличили лимиты для ФЛП:

  • 1 группы: с 300 тыс. до 1 млн грн;
  • 2 группы: с 1,5 млн до 5 млн грн;
  • 3 группы: с 5 млн до 7 млн ​​грн.

По ее словам, размер лимитов для ФЛП давно не соответствует реальному состоянию экономики и должен быть проиндексирован, а предприниматели нуждаются в большем пространстве для развития.

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“Почти аналогичное повышение лимитов заложено в инициированный мной законопроект №2338. Но и такая версия подходит – чем раньше лимиты увеличатся, тем лучше”, – написала Пидласая.

Справка Finance.ua:

  • За прошлый год в Украине было зарегистрировано 312 211 новых физических лиц-предпринимателей, что на 15% меньше, чем в предыдущем году.
По материалам Finance.UA
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