Как возрастет государственное пособие на детей одиноким матерям

В Министерстве социальной политики объяснили, как будет расти государственное пособие на детей одиноким матерям в 2020 году.

Об этом информирует пресс-служба ведомства в FACEBOOK.

На ребенка в возрасте до 6 лет пособие составит:

с 1 января 2020 – 1779 грн;

с 1 июля 2020 – 1859 грн;

с 1 декабря 2020 – 1921 грн.

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На ребенка в возрасте 6-18 лет:

с 1 января 2020 – 2218 грн;

с 1 июля 2020 – 2318 грн;

с 1 декабря 2020 – 2395 грн.

Справка Fiancne.ua:

Министерство соцполитики получило от Министерства финансов контроль за частью выплат населению, что позволит проводить выплаты быстрее.