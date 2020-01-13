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Как возрастет государственное пособие на детей одиноким матерям

Как возрастет государственное пособие на детей одиноким матерям

В Министерстве социальной политики объяснили, как будет расти государственное пособие на детей одиноким матерям в 2020 году.

Об этом информирует пресс-служба ведомства в FACEBOOK.

На ребенка в возрасте до 6 лет пособие составит:

  • с 1 января 2020 – 1779 грн;
  • с 1 июля 2020 – 1859 грн;
  • с 1 декабря 2020 – 1921 грн.

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На ребенка в возрасте 6-18 лет:

  • с 1 января 2020 – 2218 грн;
  • с 1 июля 2020 – 2318 грн;
  • с 1 декабря 2020 – 2395 грн.

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Справка Fiancne.ua:

  • Министерство соцполитики получило от Министерства финансов контроль за частью выплат населению, что позволит проводить выплаты быстрее.
  • 24 декабря Кабмин увеличил размер пособия на одного человека для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также детей с инвалидностью, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях.
По материалам Finance.UA
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