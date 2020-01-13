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Президент утвердил сроки проведения призывов в армию в 2020

Президент утвердил сроки проведения призывов в армию в 2020

Президент Украины Владимир Зеленский издал приказ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году. Об этом говорится в указе Президента.

Таким образом, Президент издал приказ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, которые имеют степень высшего образования специалист или магистр и выслуживших установленные сроки срочной военной службы и других: в апреле – июне 2020 года; в октябре – декабре 2020 года.

Названы сроки проведения очередных призывов украинцев на срочную военную службу: в апреле – июне 2020 года; в октябре – декабре 2020 года.

Напомним, 29 декабря в Украине завершился осенний призыв граждан на срочную военную службу. В целом на срочную военную службу были призваны 15 тыс. 200 ребят, из которых, как и предполагалось, 9 тыс. пополнят военные части Вооруженных сил Украины.

По материалам РБК-Украина
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