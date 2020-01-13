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10 услуг, которые станут бесплатными в роддомах

10 услуг, которые станут бесплатными в роддомах

С 1 апреля 2020 года Программа медицинских гарантий заработает в полном объеме.

Об этом сообщает прессслужба Министерства здравоохранения.

Программа медгарантий – это перечень медицинских услуг, которые пациент сможет гарантированно получить бесплатно.

Что включает Программа: первичную, амбулаторно-поликлиническую, стационарную, экстренную, паллиативную медицинские помощи, медицинскую реабилитацию и программу возмещения лекарственных средств (“Доступные лекарства”).

С 1 апреля 2020 года гарантированный пакет медицинских услуг при родах будет включать:

  • физиологические роды;
  • ургентное и плановое кесарево сечение;
  • мониторинг состояния роженицы и ребенка;
  • обезболивание во время родов;
  • лабораторные и инструментальные обследования;

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  • интенсивная терапия в случае возникновения осложнений у роженицы;
  • реанимация и стабилизации состояния новорожденных;
  • вакцинация в соответствии с Национальным календарем прививок;
  • метаболический скрининг у новорожденных;
  • консультация по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции.

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Кроме того, Программа медицинских гарантий включает несколько видов медицинской помощи новорожденным в сложных неонатальных состояниях, среди которых интенсивная терапия, респираторная (дыхательная) поддержка, круглосуточное парентеральное питание, бактериологическое рентгенологическое, ультразвуковое обследование и др..

Справка Finance.ua:

  • Согласно проекту госбюджета на 2020 год, при рождении ребенка власти будут выплачивать семьям 41 280 грн.
  • Минсоцполитики планирует установить стоимость единовременной натуральной помощи „пакет малыша” на уровне не более 5 тыс. гривен.
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По материалам Finance.UA
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