10 услуг, которые станут бесплатными в роддомах

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С 1 апреля 2020 года Программа медицинских гарантий заработает в полном объеме.
Об этом сообщает прессслужба Министерства здравоохранения.
Программа медгарантий – это перечень медицинских услуг, которые пациент сможет гарантированно получить бесплатно.
Что включает Программа: первичную, амбулаторно-поликлиническую, стационарную, экстренную, паллиативную медицинские помощи, медицинскую реабилитацию и программу возмещения лекарственных средств (“Доступные лекарства”).
С 1 апреля 2020 года гарантированный пакет медицинских услуг при родах будет включать:
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Кроме того, Программа медицинских гарантий включает несколько видов медицинской помощи новорожденным в сложных неонатальных состояниях, среди которых интенсивная терапия, респираторная (дыхательная) поддержка, круглосуточное парентеральное питание, бактериологическое рентгенологическое, ультразвуковое обследование и др..
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