Рада приняла закон о полном среднем образовании

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №0901 “О среднем образовании”. За него проголосовали 327 парламентариев.

Необходимость принятия закона обусловливается потребностью в нормативном обеспечении реформирования системы общего среднего образования, начатого после принятия Закона Украины “Об образовании” в 2017 году.

Закон регулирует вопросы доступности и обеспечения равного доступа детей к полному общему среднему образованию, в частности:

доступности для лиц с особыми образовательными потребностями, а также территориальной доступности учреждений общего среднего образования, обязанность органов власти обеспечивать соответствующую доступность;

обеспечение качества полного общего среднего образования и обеспечения академической добропорядочности в сфере общего среднего образования;

языки образования в учреждениях общего среднего образования сертификации педагогических работников ресурсного (информационного, научно-методического, материально-технического) обеспечения заведений;

основ осуществления институционального аудита;

самоуправления в учреждении образования, в частности, ученического и родительского;

прав и обязанностей участников образовательного процесса;

разграничение полномочий органов исполнительной власти и местного самоуправления в сфере общего среднего образования и др.

Законом предусмотрено, что полное общее среднее образование приобретается на следующих уровнях:

начальное образование – первый уровень полного общего среднего образования, предполагает выполнение учеником требований к результатам обучения, определенных государственным стандартом начального образования;

базовое среднее образование – второй уровень полного общего среднего образования, предполагает выполнение учеником требований к результатам обучения, определенных государственным стандартом базового среднего образования.